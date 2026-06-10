Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака

Аутор:Огњен Матавуљ
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Два дјечака повријеђена су данас у инциденту који се догодио у Пријаковцима код Бањалуке, потврђено је из ПУ Бањалука.
Према незваничним информацијама до повријеђивања је дошло у шуми када су двојица дјечака пронашла пушку, такозвани кратеж, који је током игре опалио.
"Данас у 16:30 часова ПУ Бањалука пријављено је да се у мјесту Пријаковци догодио инцидент у којем су два малољетна лица задобила тјелесне повреде. Повријеђеним малољетницима се указује љекарска помоћ на УКЦ РС, наводе из ПУ Бањалуке.
Фрагменти сачме погодили су једног од дјечака у предјелу плећке, а задобио је лакше повреде које нису опасне по живот.
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Потврђено за АТВ: Дјечак повријеђен у пуцњави у Пријаковцима
Како незванично сазнајемо, они су прво рекли да је "неко на њих пуцао", након чека су признали да су то измислили.
"Полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац за малољетнике ОЈТ Бањалука", наводе ПУ Бањалука.
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