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Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака

Аутор:

Огњен Матавуљ
10.06.2026 21:10

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Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака
Фото: АТВ

Два дјечака повријеђена су данас у инциденту који се догодио у Пријаковцима код Бањалуке, потврђено је из ПУ Бањалука.

Према незваничним информацијама до повријеђивања је дошло у шуми када су двојица дјечака пронашла пушку, такозвани кратеж, који је током игре опалио.

"Данас у 16:30 часова ПУ Бањалука пријављено је да се у мјесту Пријаковци догодио инцидент у којем су два малољетна лица задобила тјелесне повреде. Повријеђеним малољетницима се указује љекарска помоћ на УКЦ РС, наводе из ПУ Бањалуке.

Фрагменти сачме погодили су једног од дјечака у предјелу плећке, а задобио је лакше повреде које нису опасне по живот.

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Како незванично сазнајемо, они су прво рекли да је "неко на њих пуцао", након чека су признали да су то измислили.

"Полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја. О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац за малољетнике ОЈТ Бањалука", наводе ПУ Бањалука.

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Тагови :

Пријаковци

Бањалука

Пуцњава

Дјеца

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