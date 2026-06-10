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Мотоциклиста јурио више од 270 km/h на аутопуту код Сарајева

10.06.2026 18:58

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Мотоциклиста јурио више од 270 km/h на аутопуту код Сарајева
Фото: Printscreen

Неодговорна вожња на путевима у Босни и Херцеговини поново је доспјела у фокус јавности након што се на друштвеним мрежама појавио снимак мотоциклисте који је великом брзином возио аутопутем А1.

На видео-снимку, објављеном на ТикТоку, види се возач мотоцикла који се креће дионицом од Мостара према Сарајеву, при чему у више наврата значајно прекорачује дозвољену брзину. У једном тренутку брзиномјер показује више од 270 километара на час.

С обзиром на то да је максимална дозвољена брзина на аутопуту 130 километара на час, ријеч је о прекорачењу већем од 140 километара на час.

Посебно забрињава сцена у којој мотоциклиста при брзини већој од 230 километара на час пролази између два возила. Такав потез представља озбиљну пријетњу безбједности свих учесника у саобраћају.

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Према измјенама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, које су ступиле на снагу крајем маја ове године, вожња ван насеља брзином већом за 60 километара на час од дозвољене може се третирати као кривично д‌јело обијесне вожње.

За овакве прекршаје предвиђене су новчане казне од 2.000 до 3.000 КМ, заштитна мјера одузимања возачке дозволе на шест мјесеци, два казнена бода, као и могућност трајног одузимања возила.

Додатне реакције изазвала је чињеница да је возач спорни снимак сам објавио на друштвеним мрежама. Док су неки корисници осудили овакво понашање, било је и оних који су га у коментарима подржавали и хвалили због опасне вожње. Снимак је убрзо и "нестао" са ове друштвене мреже, преноси Мондо.

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Тагови :

мотоциклиста

Ауто-пут

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