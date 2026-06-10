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Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Аутор:

АТВ
10.06.2026 14:38

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Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Александру Балабану (31) који је ухапшен у акцији ”Пекар”.

У тужилаштву наводе да је Балабану на терет стављено да је починио продужено кривично дјело тешке крађе.

”Осумњичени је од 4. маја до 8. јуна у намјери противправног присвајања туђе покретне ствари, починило продужено кривично дјело тешке крађе у трговини и пекари на подручју Града Бањалука и том приликом узео и присвојио новац, мобилни телефон и друге предмете”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

хапшење

Хроника

Познат идентитет Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Балабан је познат као вишеструки преступник и раније осуђен на три и по године затвора због бруталног разбојништва у Бањалуци.

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Хроника

Sedam i po godina robije Banjalučanima koji su vezali i opljačkali starca u Česmi

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Подијели:

Тагови :

Александар Балабан

Крађа

Предложен притвор

ОЈТ Бањалука

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