Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Аутор:АТВ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Александру Балабану (31) који је ухапшен у акцији ”Пекар”.
У тужилаштву наводе да је Балабану на терет стављено да је починио продужено кривично дјело тешке крађе.
”Осумњичени је од 4. маја до 8. јуна у намјери противправног присвајања туђе покретне ствари, починило продужено кривично дјело тешке крађе у трговини и пекари на подручју Града Бањалука и том приликом узео и присвојио новац, мобилни телефон и друге предмете”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
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Познат идентитет Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”
Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
Балабан је познат као вишеструки преступник и раније осуђен на три и по године затвора због бруталног разбојништва у Бањалуци.
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Sedam i po godina robije Banjalučanima koji su vezali i opljačkali starca u Česmi
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