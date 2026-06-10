Познат идентитет Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији ”Пекар” бањалучка полиција ухапсила је вишеструког преступника Александра Балабана (31) због сумње да је починио четири крађе, потврђено је за АТВ.
У ПУ Бањалука наводе да је осумњичени након криминалистичке обраде предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. На терет му се стављају три кривична дјела крађе и тешка крађа.
”Наведено лице сумњичи се да је од 4. до 26. маја из три продавнице у Бањалуци украо више парфема, те да је 8. јуна насилно ушло у пекару којом приликом је пронашао и украо новац”, саопштила је ПУ Бањалука
Балабан годинама пролази кроз полицијске евиденције и има богат досије. У децембру 2021. године осуђен је на три и по године због бруталног разбојништво у бањалучком насељу Чесма. Заједно с њим осуђен је и Желимир Петковић.
У пресуди се наводи да су они 24. сетепмбра 2021. године око шест ујутро провалили у приватну кућу. Након што у њој ништа нису пронашли ушли су другу кућу из које су украли нож. Потом су ”упали” у сусједну кућу и у дневном боравку су затекли власника Д.Р. Викнули су: ”Полиција” и човјека су бацили на кауч. Затим су га преврнули на стомак и везали му руке на леђима. Бацили су га на под, тражећи да им открије где чува новац и злато. Када им је рекао да нема, кренули су га тући. На њега су бацили деке и постељину и ударали га рукама и ногама.
”Рекао им је да је новац у плакару, па су оптужени извршили преметачину и украли 350 евра и 160 КМ. Испреметали су сву кућу и украли пиштољ ”плашљивац”, те кључеве од гараже и куће. Потом су побјегли, закључавши кућу, оставивши старца везаног”, наводило се у пресуди.
Старца је пронашао комшија Р. К. након што га је чуо како запомаже и дозива полицију. Разбојници су побјегли и полиција их је пронашла и ухапсила у близини ”Бањалучке пиваре”. Код њих је пронађен новац, фантомке и друго.
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