Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

Аутор:АТВ
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Силоватељ Бернадин Дедић, који је жени држао нож под грлом и пријетио да ће је убити ако не удовољи његовим сексуалним захтјевима, грешком је пуштен из затвора у Великој Британији и сада се налази у бјекству у Босни и Херцеговини.
Дедић (48) пио је црно вино и узимао кокаин када је извукао нож, рекавши својој жртви да се, ако буде вриштала, "неће чути".
Исјекао је женину одјећу прије него што ју је подвргао низу силовања и сексуалних напада у голготи која је трајала неколико сати.
Дедић је пуштен из затвора ХМП Вормвуд Скрабс у западном Лондону 6. фебруара након што је судски службеник погрешно рекао затвору да му је одобрена кауција.
У року од неколико сати, Дедић, бизнисмен који живи у Еалингу, напустио је Велику Британију Еуростаром и вратио се у своју родну земљу БиХ, пише Би-би-си.
Метрополитанска полиција му је одузела британски пасош током истраге о силовању, али је успио искористити свој босански пасош како би обезбиједио сједиште у возу.
Дедић је прошле године задржан у притвору након што је оптужен по четири тачке за силовање, двије тачке за сексуални напад пенетрацијом, навођење особе на сексуалну активност без пристанка, пријетњу особи ножем у приватном простору и упућивање пријетње смрћу.
У уторак је порота прогласила Дедића кривим по свих девет тачака у његовом одсуству. Оптужени је изнио разне изговоре за свој неповратак пред лице правде, укључујући тврдње о срчаном удару и скијашкој несрећи, те је остао у БиХ док се суђење одвијало на Крунском суду у Ајсворту.
Ако се не врати на рочиште за изрицање пресуде, очекује се да ће британске власти покренути поступак екстрадиције.
Тужилац Симон Санфорд рекао је суду да је Дедић извршио нападе у својој кући у западном Лондону, убрзо након што се растао од своје партнерке.
Наводи се да је Дедић попио велике количине црног вина и ушмркао линије кокаина прије него што је намамио жену у свој подрум.
"Када је била доле, окренула се према степеницама и угледала га како држи оријентални кухињски нож са црвеном дршком", рекао је тужилац.
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"Закорачио је према њој, ухватио је и рекао да ће убити њу, а потом и себе. Била је изузетно уплашена, али је покушала да га смири. Рекао је да се, ако буде вриштала, неће чути", додао је.
Напоре су уложили виши судија, полицајци и агенти Граничне службе (Бордер Форце) како би олакшали Дедићев повратак у Велику Британију на суђење у марту, али је у посљедњем тренутку Дедић рекао својим адвокатима да није у могућности путовати због повреде кољена.
Судија Мартин Едмундс КЦ пристао је да одгоди суђење са марта на јуни како би Дедићу дао времена да се опорави.
Али раније овог мјесеца, Дедић се није појавио на суду и тврдио је да је доживио срчани удар у Сарајеву.
Када је први пут чула вијест, судија Ханнах Дунцан рекла је да је "далеко од увјерене да је имао срчани удар", али је затражила медицинске извјештаје како би се утврдило стварно стање.
Сљедећег дана, пошто је Дедић остао без правног заступника на суду јер није платио своје адвокате, судија је одлучила да ће се суђење наставити без њега. На ранијим рочиштима откривено је да је Дедић случајно пуштен из затвора након што је судски службеник помијешао дигиталне списе предмета и грешком забиљежио да му је одобрена кауција. Обавјештење о кауцији је потом послато затвору, што је довело до Дедићевог пуштања на слободу.
Судија Едмундс је навео у својој одлуци:
"Иако су такве грешке изузетно ријетке, и заправо је ово једини случај за који знам да је дошло до погрешног пуштања затвореника који је држан у притвору пред овим судом, ову грешку схватамо изузетно озбиљно. У потпуности ћемо истражити како је до ње дошло и које кораке можемо подузети како бисмо спријечили да се понови".
Након што је Дедићево пуштање изашло на видјело, Служба за судове и трибунале Његовог Величанства покренула је истрагу, а портпарол је рекао:
"Разумијемо узнемиреност коју овакве грешке могу изазвати онима који су погођени, а овакви случајеви су разоткрили дубоко укоријењене проблеме у сломљеном правосудном систему који је влада наслиједила."
(Кликс)
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