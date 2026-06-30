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Чавара: Неприхватљиво да странци управљају националним споменицима

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:38

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Чавара: Неприхватљиво да странци управљају националним споменицима
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара изјавио је данас да је апсолутно неприхватљиво да бошњачки и хрватски члан Предсједништва БиХ позивају странце да буду превага у односима три конститутивна народа или да управљају националним споменицима у БиХ.

Говорећи о противуставном покушају именовања чланова Комисије за очување националних споменика, Чавара је истакао да они који желе да им странци управљају земљом, уопште нису за ту земљу.

"Они желе да буду нечија марионета, да неко други доноси одлуке или да се уз помоћ странаца прегласавају друга два народа и то је апсолутно неприхватљиво", рекао је Чавара новинарима у Сарајеву.

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, коју је јуче прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

Цвијановићева је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.

(СРНА)

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Маринко Чавара

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