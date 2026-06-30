Којић: ПИК није дејтонска категорија, европски пут могућ једино уз унутрашњи дијалог

Аутор:АТВ редакција
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Савјет за спровођење мира (ПИК) није дејтонска категорија и европски пут је могућ једино уз унутрашњи дијалог без протектората и без отимања надлежности Републици Српској, рекао је посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је изјавио да европски пут може да буде предмет дијалога у оквиру уставноправних надлежности које имају ентитети и које имају заједничке институције, јер не постоји ниједна чланица ЕУ која има било какав облик међународне интервенције.
"Оно што јесте видљиво из ове немогућности договора у читавом јуну, имали су дводневно засједање, данас опет имамо неко тајно засједање, мислим да је вријеме да се ОХР закључа, да се затвори, да домаћи политички представници који партиципирају у власти, али зашто не и они у опозицији који желе да буду дио одређене приче, треба да се договарају о напретку БиХ", изјавио је Којић новинарима у Сарајеву.
Република Српска
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Он је рекао да бошњачки политичари стално провлаче тезу како треба усвајати европске законе и да се иде ка ЕУ, а да константно постоји протекторат и да је неко, ко није имао ни сагласност Савјета безбједности УН, донио измјене Кривичног закона да прогони предсједника Републике Српске који је поштовао и спроводио уставну обавезу.
"Кристијан Шмит је наметнуо закон и понизио сваког од 42 посланика у Представничком дому и 15 делегата у Дому народа. То није европски пут", поручио је Којић.
Он је нагласио да ОХР дефинитивно треба укинути и да европски пут не може бити отимање уставноправних надлежности које припадају Републици Српској.
(СРНА)
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