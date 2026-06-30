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Вулић: Скандалозан одговор Уставног суда БиХ

30.06.2026 13:34

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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић оцијенила је скандалозним одговор Уставног суда БиХ на њено посланичко питање.

Вулићева је на данашњој сједници овог дома истакла да је њено питање Уставном суду о томе када ће се ова правосудна институција изјаснити о уставности одредби измјена Кривичног закона БиХ, које је наметнуо Кристијан Шмит, било питање јавног и политичког интереса за Републику Српску и народ који представља.

"Секретар Уставног суда је била бахата да је написала да се на Уставни суд Закон о парламентарном надзору примјењује искључиво на питања о финансијском пословању", навела је Вулићева и истакла да она није тражила парламентарни надзор, те да се Уставни суд није удостојио да прочита њено питање.

Она је секретара Уставног суда упознала са чланом 10.2 Пословника о раду Представничког дома који каже да је посланик дужан да се бави питањима од јавног и политичког интереса.

Вулићева је поставила питање и предсједнику Уставног суда по којем основу секретар ове институције одговара на посланичка питања.

"Ја сам изабрани посланик и имам право на постављање питања као што он има обавезу да одговори на питање. То је страшно и показује каква је то институција, односно да је то никаква институција", закључила је Вулићева.

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Тагови :

Сања Вулић

Уставни суд БиХ

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