Ухапшени због помагања убицама Дарка Весковића у бјекству

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Полицијски службеници Управе полиције у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Бијелом Пољу идентификовали су криминалну групу која је, како се сумња, омогућила скривање и бјекство особама осумњиченим за тешко убиство извршено 22. јуна 2026. године у Београду.
По налогу надлежног државног тужиоца ухапшене су три особе из Рожаја због сумње да су извршиле кривично дјело криминално удруживање.
Због сумње да су починили наведено кривично дјело ухапшени су Е.Н. (45), Х.М. (26) и А.М. (34) из Рожаја.
Предузимајући координисане активности усмјерене на сузбијање организованог криминала, откривање, лоцирање и процесуирање извршилаца најтежих кривичних дјела, службеници Сектора за борбу против криминала и Регионалног центра безбједности „Север“, у сарадњи са службеницима Регионалног центра безбиједности „Центар“, на основу оперативног рада и спроведене криминалистичке обраде, идентификовали су наведене особе за које се сумња да су пружиле логистичку подршку извршиоцима тешког убиства у Републици Србији, како би их извукли са територије Србије и сакрили.
Сумња се да су се осумњичени удружили ради вршења кривичних дјела, по претходном договору и уз међусобно усклађено дјеловање, те организовали активности усмјерене на пружање помоћи извршиоцима након извршеног кривичног дјела, обезбјеђујући им логистичку подршку и стварајући услове за њихово скривање и избегавање кривичног гоњења.
Конкретно, Е.Н., Х.М. и А.М. се сумњиче да су 22. јуна 2026. године својим возилима омогућили илегалан прелазак државне границе из Републике Србије у Црну Гору двојици осумњичених за тешко убиство, ван званичног граничног прелаза, на територији општине Рожаје.
Такође се сумња да су наредног дана, 23. јуна 2026. године, организовали њихов превоз из Рожаја до Подгорице, са циљем њиховог скривања и онемогућавања да их надлежни органи открију и кривично гоне, чиме су за себе и друге чланове групе прибавили противправну имовинску корист.
У наставку активности, полицијски службеници регионалних центара безбедности „Север“ и „Центар“ идентификовали су више локација на којима су боравиле осумњичене особе, након чега су извршени прегледи и претреси више објеката и возила.
Том приликом одузети су пасоши Републике Хрватске, 50 комада пушчане муниције и три путничка аутомобила, који ће бити предмет даљих форензичких вјештачења.
Након саслушања у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова.
Службеници Управе полиције настављају интензивне активности усмјерене на идентификацију, лоцирање и процесуирање чланова криминалних група и извршилаца тешких кривичних дјела, док се истовремено предузимају даље мере и радње ради откривања и процесуирања других особа које се доводе у везу са овим кривичним дјелом.
Полиција трага за пуцачем из Кумодража
Убиство Дарка Весковића, званог Прика, које се догодило 22. јуна 2026. године у кафићу у београдском насељу Кумодраж.
На основу званичних детаља истраге, број свједока и непосредно угрожених особа у тренутку ликвидације обухвата најмање седам људи присутних у самом локалу:
Пријатељ жртве (Вук М.): Био је најближи свједок догађаја јер је сједио за истим столом са убијеним Весковићем. Током напада, Вук М. је погођен једним од пројектила и задобио је тешке тјелесне повреде.
Четири госта локала: У тужилачким списима се наводи да је осумњичени Н.К. својим чином довео у опасност животе “четири оштећена – госте угоститељског објекта”. Ови гости су директни сведоци језивог напада.Двоје радника локала: Пуцњавом су били директно угрожени и животи двоје запослених радника у овом угоститељском објекту.
Таксиста (могући свједок доласка): Поред очевидаца самог убиства, важан свједок прије самог чина је и таксиста са којим се осумњичени Н.К. довезао тачно до кафића прије него што је ушао у њега.Осумњичени Н.К. је ушао у кафић, чак се и руковао са жртвом, а када се Весковић окренуо леђима да се врати за сто, нападач је из торбице извукао пиштољ калибра 9 милиметара и испалио најмање шест метака у његову главу и леђа. Весковић је преминуо на лицу мјеста.
Након пуцњаве пред свим наведеним свједоцима, нападач је истрчао испред локала гдје га је, према претходном договору, на мотоциклу чекао саучесник Д.Џ., након чега су обојица побјегла и тренутно се налазе у бјекству.
Због скривања и помагања након извршеног кривичног дела, предложено је одређивање притвора за још двоје осумњичених, М.Т.Е. и Д.В.
Према информацијама које посједују, Дарко Весковић Прика је убијен док је имао наногицу, односно док је био у дозвољеној шетњи у оквиру кућног притвора, односно мере забране напуштања стана, која му је одређена у јуну 2024. године одлуком Вишег суда у Београду.
Пре тога, он је тачно 6 година провео у затворском притвору Окружног затвора у Београду гдје су му се једно време и одржавала суђења по оптужбама да је убио Блажу Ђуровића, наводног истакнутог припадника кавачког клана на Душановцу 2018. године, преноси Блиц.
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