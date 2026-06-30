Ђоковић изједначио још један Федереров рекорд

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је у понедјељак уписао 81. побједу у првом колу гренд слемова и тако изједначио рекорд Роџера Федерера.
Најбољи српски тенисер започео је учешће на овогодишњем Вимблдону победом над Кинезом Јибинг Вуом. То је био Ђоковићев 81. тријумф у првом колу гренд слем турнира, по чему се изједначио са досадашњим рекордером Роџером Федерером.
Уколико настави да побјеђује на вимблдонској трави Ђоковић би већ ове године могао да понови или надмаши још неколико Федерерових достигнућа.
Легендарни Швајцарац је током каријере сакупио 105 победа на Вимблдону, док их Ђоковић сада има 102.
Осмоструки освајач Вимблдона такође држи рекорд по броју одиграних мечева на трећем гренд слему у сезони - 119, а одмах иза њега је Новак са 115.
Уколико Србин стигне до саме завршнице турнира обориће и овај рекорд, а можда изједначи и онај најважнији - осам титула на Вимблдону.
Ђоковић ће у другом колу играти против Грка Стефаноса Циципаса, тренутно 87. играча свијета, преноси РТС
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