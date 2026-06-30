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Ђоковић побједом окончао агонију!

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:19

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Ђоковић побједом окончао агонију!
Фото: Tanjug/AP/Kin Cheung

Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у друго коло Вимблдона, победом над Јибинг Вуом.

Ђоковић је савладао 102. играча планете са 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Тако је постао први играч у Опен ери са више од 80 побједа у уводним рундама Гренд слем турнира.

Колико је Ву био добар, говори податак да је имао чак 54 винера. О томе је говорио и Новак на терену послије сусрета.

Наредни ривал биће му Стефанос Циципас, који је са 3-0 био бољи од Уга Гастона.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

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