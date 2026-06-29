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Велико изненађење одмах на почетку Вимблдона

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:36

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Роман Сафијулин
Фото: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Вимблдон само што је почео, а већ смо добили прво велико изненађење. Руски тенисер Андреј Рубљов елиминисан је већ у првом колу.

Тренутно 13. играч свијета изгубио је од земљака Романа Сафијулина – 4:6, 7:6 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (12).

Спектакуларан меч виђен је у Ол Ингланд клубу, а први међусобни сусрет трајао је округло четири сата.

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Ово је и прво велико изненађење у мушком дијелу жријеба, а управо је Рубљов био један од потенцијалних ривала Новака Ђоковића у осмини финала.

Да ће ово бити незгодан меч за Рубљова било је јасно послије губитка првог сета, међутим, у наставку је узвратио кроз тај-брејк.

Кроз трећи сет је протутњао малтене, али 132. играч планете се није предавао и експресно је узвратио истом мером, изборивши одлучујући сет.

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Супер тај-брејк је одлучио побједника. Рубљов је пропустио двије меч лопте, Сафијулин такође, прије него што је трећу искористио.

Наредни ривал биће му Ботик ван де Зандсхулп.

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Тагови :

Вимблдон

Вимблдон 2026

Андреј Рубљов

Роман Сафијулин

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