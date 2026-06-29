Велико изненађење одмах на почетку Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Вимблдон само што је почео, а већ смо добили прво велико изненађење. Руски тенисер Андреј Рубљов елиминисан је већ у првом колу.
Тренутно 13. играч свијета изгубио је од земљака Романа Сафијулина – 4:6, 7:6 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (12).
Спектакуларан меч виђен је у Ол Ингланд клубу, а први међусобни сусрет трајао је округло четири сата.
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Ово је и прво велико изненађење у мушком дијелу жријеба, а управо је Рубљов био један од потенцијалних ривала Новака Ђоковића у осмини финала.
Да ће ово бити незгодан меч за Рубљова било је јасно послије губитка првог сета, међутим, у наставку је узвратио кроз тај-брејк.
Кроз трећи сет је протутњао малтене, али 132. играч планете се није предавао и експресно је узвратио истом мером, изборивши одлучујући сет.
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Супер тај-брејк је одлучио побједника. Рубљов је пропустио двије меч лопте, Сафијулин такође, прије него што је трећу искористио.
Наредни ривал биће му Ботик ван де Зандсхулп.
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