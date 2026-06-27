Ђоковић: Навијам за Хрватску и БиХ на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић је открио за које репрезентације навија на Свјетском првенству у фудбалу.
Новак Ђоковић и овог љета јури трофеј на Вимблдону, а занимљиво је да се његов поход на пехар поново поклапа са одржавањем Свјетског првенства у фудбалу.
Љубитељи тениса већ су примијетили занимљиву подударност - на претходна три Мундијала српски ас је освајао титулу у Лондону, па се многи надају да би традиција могла да буде настављена.
Ђоковић, познат као велики заљубљеник у спорт, пажљиво прати и дешавања на фудбалским теренима. На конференцији за медије говорио је о необичној атмосфери на Централном терену током претходних шампионата, када су навијачи истовремено пратили његов меч и утакмице својих репрезентација.
- Дешавало се да будем посљедњи на распореду на Централном терену, а да у исто вријеме игра Енглеска. Било је занимљиво доживјети то на терену. Било је бучно, осјећала се посебна атмосфера. Видело се да људи истовремено прате мој меч и репрезентацију своје земље. То је нормално. Сада влада фудбалска грозница током ових четири до шест недјеља - рекао је Ђоковић.
Српски тенисер истиче да и сам ужива у фудбалу, али признаје да није идеално када публика пажњу дијели између тениса и најважније споредне ствари на свијету.
- И ми смо дио тога. Волим фудбал и пратим све што се дешава. Наравно, лепше је када утакмице гледате испред телевизора него када играте, па нису сви потпуно фокусирани на ваш меч. Али то је у реду. Тако је како је - рекао је он.
У наставку разговора са српским новинарима открио је за које репрезентације навија, али и кога види као будућег шампиона свијета.
- Наравно, за Босну и Херцеговину и Хрватску. Увијек подржавам репрезентације са Балкана и из региона. Француска игра фантастично. То су репрезентације које су заиста импресивне. Мислим да ће Португал освојити Свјетско првенство - закључио је Ђоковић.
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