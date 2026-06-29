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Ива Јовић стартује на Вимблдону, први меч против Жаклин Кристијан

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:01

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Ива Јовић стартује на Вимблдону, први меч против Жаклин Кристијан
Фото: Tanjug/AP/PA/Ben Whitley

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић у првом колу Вимблдона игра против Румунке Жаклин Кристијан.

Меч почиње у 12 часова данас, 29. јуна.

Ово је њихов први међусобни дуел. Обје су учествовале на ВТА синглу у Лондону раније овог мјесеца чиме су отвориле сезону на трави. Јовић је стигла до полуфинала, а Кристијан до осмине. Обје су поражене од Еме Радукану која је и освојила турнир.

Јовић је тренутно 16 тенисерка свијета, док је Кристијан на 36 позицији.

На прошлогодишњем издању Вимблдона Ива Јовић је поражена већ у првом колу.

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Тагови :

Ива Јовић

Вимблдон

тенисерка

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