Новак Ђоковић каже да је она будући број 1

Новак Ђоковић зна шта је потребно да се попне на врх тениске планине. Највећи свих времена је убјеђен да Ива Јовић има све вјештине да се попне на сам врх.
Након Ђоковићеве побједе у трећем колу Аустралијан опена над Ботиком ван де Зандсхулпом у суботу увече, изнио је смјелу тврдњу: 18-годишња Ива Јовић је будући свјетски број 1.
Ђоковић је претходно посавјетовао Јовићеву, Американку српског поријекла, а она је затим открила да је те савјете искористила у својој побједи од 6-2, 7-3(3) над седмим носиоцем Ђазмин Паолини у петак.
Шампион са 24 Гренд слем титуле рекао је да 18-годишња Ива има кључне квалитете да се попне на врх и освоји Гренд слем титуле.
"Упознао сам Иву прошле године први пут. Она је тако млада и већ прави велике кораке на ранг листи и постиже сјајне резултате - она је у посљедњих 16. Дакле, јуче смо се срели у прес зони и подијелио сам нека запажања о њеној игри. Претпостављам да [оно што сам јој рекао] остаје између нас. Видио сам да је открила у својој конференцији за штампу шта сам јој рекао. То је у реду. На њој је да ли жели да подијели", рекао је Ђоковић члану Куће славних Џиму Куријеру у интервјуу на терену.
Открио је Новак и нешто о Иви са личне стране.
"Очигледно, заиста ми се свиђа. Она је сјајна дјевојка и заиста фина породица. Очигледно, осјећам се емотивније повезан са њом због њеног српског поријекла. Зато се трудим још више. Она има све алате да буде будући шампион - да буде будући број 1 - и то је управо оно што јој желим".
