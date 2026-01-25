Logo
Large banner

Новак Ђоковић каже да је она будући број 1

Извор:

Агенције

25.01.2026

17:54

Коментари:

0
Новак Ђоковић каже да је она будући број 1
Фото: Tanjug / AP / Aaron Favila

Новак Ђоковић зна шта је потребно да се попне на врх тениске планине. Највећи свих времена је убјеђен да Ива Јовић има све вјештине да се попне на сам врх.

Након Ђоковићеве побједе у трећем колу Аустралијан опена над Ботиком ван де Зандсхулпом у суботу увече, изнио је смјелу тврдњу: 18-годишња Ива Јовић је будући свјетски број 1.

Ива Јовић

Тенис

Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

Ђоковић је претходно посавјетовао Јовићеву, Американку српског поријекла, а она је затим открила да је те савјете искористила у својој побједи од 6-2, 7-3(3) над седмим носиоцем Ђазмин Паолини у петак.

Шампион са 24 Гренд слем титуле рекао је да 18-годишња Ива има кључне квалитете да се попне на врх и освоји Гренд слем титуле.

"Упознао сам Иву прошле године први пут. Она је тако млада и већ прави велике кораке на ранг листи и постиже сјајне резултате - она је у посљедњих 16. Дакле, јуче смо се срели у прес зони и подијелио сам нека запажања о њеној игри. Претпостављам да [оно што сам јој рекао] остаје између нас. Видио сам да је открила у својој конференцији за штампу шта сам јој рекао. То је у реду. На њој је да ли жели да подијели", рекао је Ђоковић члану Куће славних Џиму Куријеру у интервјуу на терену.

Открио је Новак и нешто о Иви са личне стране.

Ива Јовић

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

"Очигледно, заиста ми се свиђа. Она је сјајна дјевојка и заиста фина породица. Очигледно, осјећам се емотивније повезан са њом због њеног српског поријекла. Зато се трудим још више. Она има све алате да буде будући шампион - да буде будући број 1 - и то је управо оно што јој желим".

Подијели:

Тагови:

Ива Јовић

Ива Јовић четвртфинале

Ива Јовић Ђоковић

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

Тенис

Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

3 ч

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Против кога Ђоковић игра за полуфинале АО?

7 ч

0
Сабаленка: Чекам Новакову поруку да сам партнерка из снова

Тенис

Сабаленка: Чекам Новакову поруку да сам партнерка из снова

7 ч

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Потпуна катастрофа Данила Медведева!

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner