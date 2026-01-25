Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

25.01.2026
16:58
Коментари:0
Ива Јовић (18), америчка тенисерка српског поријекла, пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена.
Јовићева је декласирала Јулију Путинцеву са 6:0, 6:1, дозволивши јој само један гем током меча који је трајао само 54 минута.
Јовић је раније говорила о емоцијама, савјету Новака Ђоковића и плановима за наредни дуел.
На питање о остваривању циљева које је поставила почетком сезоне, попут уласка у другу седмицу гренд слема или побједе над играчицом из топ 10, тенисерка је рекла:
"Сјајно је. Никад не знаш како ће година да почне, наравно да сам имала наду да добро стартујем и освојим много мечева. Али никад не знаш када ће све да кликне. Заиста је лијепо већ сада имати добре резултате, надам се да ћу наставити и побиједити још", истакла је Ива.
Ива је открила и како јој је недавно савјет дао Новак Ђоковић.
"Заправо сам јуче причала са Новаком. Било је невјероватно. Дао ми је пажљиве савјете за моју игру и нешто што могу да примијеним у мечу који сам управо одиграла. То је била једна од ствари о којима сам размишљала, јер када Новак да савјет, заиста га послушаш", нагласила је Ива, преноси Б92.
На питање о конкретним савјетима, Јовић је објаснила:
"Рекао је да покушам да боље отворим терен, да не журим превише са ударцима и да тражим више ширине. Покушала сам да то примијеним и испало је добро. Наставићу да слушам Новака", поручила је Ива.
Ива редовно посјећује Србију.
"У Србију идем скоро сваке године. Посјећујем Београд, гдје имам породицу, и Лесковац, гдје имам дио породице са татине стране. Тренутно ми је омиљено мјесто Београдска променада, прелијепа је", рекла је Ива.
О сусрету са Новаком Ђоковићем, који је њен идол од малих ногу, рекла је да је било “лудо”.
"Такве сусрете замишљаш још од дјетињства и често те реалност изненади – али Новак је још љубазнији и пажљивији него што изгледа на ТВ-у. Невјероватно је интелигентан и заиста жели да помогне младим играчима. Веома сам захвална на његовим савјетима. Надам се да ћу причати с њим и у будућности", нагласила је Ива.
