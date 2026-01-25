Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

Извор:
Ива Јовић (18), америчка тенисерка српског поријекла, пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена.
Јовићева је декласирала Јулију Путинцеву са 6:0, 6:1, дозволивши јој само један гем током меча који је трајао само 54 минута.
Ива је нарочито доминантна била у првом сету, у ком је уручила "кромпир" ривалки, а мало је фалило да тако буде и у наставку.
Направила је два брејка, Путинцева је један братила, али је Ива потом начинила још један и тако потврдила тријумф.
Too good, too strong, Iva 👌@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/K2547ZKnF9— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
Јовићева ће у наредној рунди играти против Арине Сабаленке, која је са 2-0 елиминисала Викторију Мбоко.
Подсјетимо, Ива наступа под заставом Америке. Отац јој је из Лесковца, а мајка из Сплита.
Након овог турнира, очекује је и рекордан ранг у каријери, те врло вјероватно улазак у Топ 20.
Наредни меч Јовић игра против најбоље тенисерке свијета Арине Сабаленко. То ће јој бити финале прије финала. Меч је заказан за 27. јануар у 1:30 по нашем времену.
Америчка тенисерка Ива Јовић пласманом у четвртфинале Аустралијан опена оборила је и низ рекорда.
Ива је постала најмлађа тенисерка која је први сет осмине финала неког Гренд слема отворила са 6:0, још од Мартине Хингис 1998. у Мелбурну.
Такође, постала је најмлађа која до четвртфинала Ози опена није изгубила ни сет, још од Венус Вилијамс 1998. године.
Најмлађа је и када су у питању играчице које су годину отвориле са три узастопна четвртфинала (Окленд, Хобарт, АО), још од Марије Шарапове 2005. године.
