Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

Извор:

АТВ

25.01.2026

08:03

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

Ива Јовић (18), америчка тенисерка српског поријекла, пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена.

Јовићева је декласирала Јулију Путинцеву са 6:0, 6:1, дозволивши јој само један гем током меча који је трајао само 54 минута.

Ива је нарочито доминантна била у првом сету, у ком је уручила "кромпир" ривалки, а мало је фалило да тако буде и у наставку.

Направила је два брејка, Путинцева је један братила, али је Ива потом начинила још један и тако потврдила тријумф.

Јовићева ће у наредној рунди играти против Арине Сабаленке, која је са 2-0 елиминисала Викторију Мбоко.

Подсјетимо, Ива наступа под заставом Америке. Отац јој је из Лесковца, а мајка из Сплита.

Након овог турнира, очекује је и рекордан ранг у каријери, те врло вјероватно улазак у Топ 20.

Наредни меч против најбоље тенисерке

Наредни меч Јовић игра против најбоље тенисерке свијета Арине Сабаленко. То ће јој бити финале прије финала. Меч је заказан за 27. јануар у 1:30 по нашем времену.

Оборила рекорде

Америчка тенисерка Ива Јовић пласманом у четвртфинале Аустралијан опена оборила је и низ рекорда.

Карлос Алкараз

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Јовић је Јулији Путинцевој допустила тек један гем и тако заказала дуел са најбољом на свијету, Арином Сабаленком.

Ива је постала најмлађа тенисерка која је први сет осмине финала неког Гренд слема отворила са 6:0, још од Мартине Хингис 1998. у Мелбурну.

Такође, постала је најмлађа која до четвртфинала Ози опена није изгубила ни сет, још од Венус Вилијамс 1998. године.

Најмлађа је и када су у питању играчице које су годину отвориле са три узастопна четвртфинала (Окленд, Хобарт, АО), још од Марије Шарапове 2005. године.

