Ђоковић: "Смири се кретену"

24.01.2026
12:54
Коментари:1
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић надиграо је Ботика ван ден Зандшулпа 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) послије напорног меча пуног емоције, за 400. гренд слем побједу и 19. пласман у 1/8 финала Аустралијан опена.
„Позвао сам физиотерапеута због жуљева неколико поена прије тога. Имао сам добар пад, ако се то може назвати. Могло је да буде гадно у том тренутку“, рекао је Новак Ђоковић послије меча трећег кола Аустралијан опена у којем је имао незгодан пад у трећем сету.
Новак је повео са 6:2, 3:0, уз двоструки брејк, онда је Ван де Зандшулп затражио медицински тајм-аут и заиграо боље.
„Био је то добар третман, добио је доста снаге! Од тог тренутка је сјајно сервирао. До тада се мучио с руком, спорији му је био сервис, имао сам више прилика, али онда су се ствари окренуле. Мало сам се пречесто опустио, намучио сам се да завршим други сет, а од тада је било изједначено. Имао сам среће да спасем сет лопту, ствари се брзо дешавају у овом спорту. Драго ми је да сам завршио у три сета“, каже Новак, који је меч завршио за два сата и 45 минута.
Ђоковић истиче да је задовољан како се физички осјећа, али да је опрезан.
„Тијело ми је заиста добро. Изврстан старт турнира, али не залећем се јер сам научио лекцију прошле године – тада сам добро крено, па бих се повриједио… И даље се трудим да намучим ове младе момке, и даље сам ту. Алкараз и Синер су на вишем нивоу, али када се лопта закотрља, увијек имаш шансу. Поготово то за мене важи на овом терену који ми је дао све. Радујем се сљедећем мечу.“
Млада Американка српског поријекла Ива Јовић на конференцији за медије отворено је говорила о савјетима које је добила од Новака.
„Упознао сам Иву прошле године. Јако је млада, има 18 година и већ прави велики пробој на листи, сада је у осмини финала овдје. Налетјели смо једно на друго, подијелио сам неке опсервације. Видео сам да је рекла шта сам јој тачно рекао – то је на њој ако жели да подијели. Дивна дјевојка, дивна породица, осјећам се још повезаније с њом због српског поријекла – има оруђа да постане велика шампионка и то јој желим.“
На питање шта би савјетовао млађем себи, Ђоковић се нашалио:
„Смири се, кретену!“
Наставио је у озбиљнијем тону:
„Превише сам нервозан на терену, превише тензије у неким тренуцима… Рекао бих да је стрпљење велика ствар. Када смо млађи, чиме год да се бавимо, желимо све и одмах. Мало стрпљења и вјеровања у процес. Окруживање правим људима у раној фази каријере је јако значајно. Ипак, не треба пратити слијепо све што ти се каже, мораш да градиш свој карактер и тако да дођеш до правог тима са којим се слажеш и приватно – често тренере виђамо више него породицу, тако да мора да постоји права хемија како би се извукла права енергија.“
Фудбал
1 ч0
Тенис
1 ч0
Тенис
1 ч0
Тенис
2 ч0
Тенис
1 ч0
Тенис
1 ч0
Тенис
2 ч0
Тенис
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму