Ђоковић преко Холанђанина до осмине финала Аустралијан опена

Извор:

АТВ

24.01.2026

12:01

Ђоковић преко Холанђанина до осмине финала Аустралијан опена
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у осмину финала Аустралијан опена након што је у три сета био бољи од Холанђанина Ботика ван де Зандшулпа.

По сетовима је било 6:3, 6:4,7:6.

Меч је трајао два часа и 44 минута, и за то вријеме неколико пута је прекидан због медицинских тајм-аутова.

Нешто више проблема било је у трећем сету, у којем је Холанђанин имао прво брејк предности, а онда и двије сет лопте на сервис Новака.

Међутим, Ђоковић је прво изједначио, увео меч у тај-брејк, да би на крају рутински добио тај дио игре са 7:4.

Ово је Ђоковићу 18. пласман у четврто коло Аустралијан опена из 21. пута колико је учествовао на овом Грен слем турниру.

У наредној рунди Ђоковића очекује дуел са побједником меча између Чеха Јакуба Меншика и Американца Етана Квина.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

