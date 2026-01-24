Ђоковић преко Холанђанина до осмине финала Аустралијан опена

Извор:
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у осмину финала Аустралијан опена након што је у три сета био бољи од Холанђанина Ботика ван де Зандшулпа.
По сетовима је било 6:3, 6:4,7:6.
Меч је трајао два часа и 44 минута, и за то вријеме неколико пута је прекидан због медицинских тајм-аутова.
Нешто више проблема било је у трећем сету, у којем је Холанђанин имао прво брејк предности, а онда и двије сет лопте на сервис Новака.
Међутим, Ђоковић је прво изједначио, увео меч у тај-брејк, да би на крају рутински добио тај дио игре са 7:4.
Ово је Ђоковићу 18. пласман у четврто коло Аустралијан опена из 21. пута колико је учествовао на овом Грен слем турниру.
У наредној рунди Ђоковића очекује дуел са побједником меча између Чеха Јакуба Меншика и Американца Етана Квина.
