Logo
Large banner

Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Извор:

Курир

23.01.2026

16:12

Коментари:

0
Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!
Фото: Pixabay

Позната хрватска тенисерка, Јана Фет пала је на допинг тесту према информацији Међународне агенције за тениски интегритет (ИТИА).

Наиме, она је суспендована од 22. децембра до завршетка истраге саопштио је Тениски савез Хрватске.

Тамошњи, "Вечерњи лист" преноси изјаву предсједника Тениског савеза Хрватске, Здравка Марића како је ово тијело у контакту са хрватском тенисерком како би разоткрило шта се тачно догодило. Истиче се да је узорак настао током Били Џин Кинг купа у Вараждину:

- Можемо да потврдимо да смо обавештени о позитивном допинг налазу наше репрезентативке Јане Фет, на темељу узорка изузетог током наступа Хрватске на турниру Били Џин Кинг купа у Вараждину у новембру прошле године. У овом тренутку то је све што знамо о спорној ситуацији.

Новак Ђоковић

Тенис

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

Познавајући Јану као изузетно фер спортисткињу, дубоко вјерујем да је недозвољену супстанцу унијела ненамјерно, а не с циљем остваривања спортског резултата науштрб правила. Бићемо у контакту с Јаном и ИТИА - рекао је Марић.

Јана Фет рођена је у Загребу 2. новембра 1996. године, а најбољи пласман остварила је 2017. године када је била 97. тенисерка на планети.

(курир)

Подијели:

Тагови:

тенис

допинг тест

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Шта се дешавало након пада Мадура: Делси Родригез тврди да су Американци пријетили да ће је убити

1 ч

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Свијет

Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

1 ч

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Свијет

Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

1 ч

0
Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

Друштво

Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

1 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић отказао тренинг у Мелбурну!

7 ч

2
Ђоковић у идеалном термину

Тенис

Ђоковић у идеалном термину

8 ч

0
Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

Тенис

Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

21 ч

0
Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића

Тенис

Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

17

12

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner