Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Извор:
Курир
23.01.2026
16:12
Позната хрватска тенисерка, Јана Фет пала је на допинг тесту према информацији Међународне агенције за тениски интегритет (ИТИА).
Наиме, она је суспендована од 22. децембра до завршетка истраге саопштио је Тениски савез Хрватске.
Тамошњи, "Вечерњи лист" преноси изјаву предсједника Тениског савеза Хрватске, Здравка Марића како је ово тијело у контакту са хрватском тенисерком како би разоткрило шта се тачно догодило. Истиче се да је узорак настао током Били Џин Кинг купа у Вараждину:
- Можемо да потврдимо да смо обавештени о позитивном допинг налазу наше репрезентативке Јане Фет, на темељу узорка изузетог током наступа Хрватске на турниру Били Џин Кинг купа у Вараждину у новембру прошле године. У овом тренутку то је све што знамо о спорној ситуацији.
Познавајући Јану као изузетно фер спортисткињу, дубоко вјерујем да је недозвољену супстанцу унијела ненамјерно, а не с циљем остваривања спортског резултата науштрб правила. Бићемо у контакту с Јаном и ИТИА - рекао је Марић.
Јана Фет рођена је у Загребу 2. новембра 1996. године, а најбољи пласман остварила је 2017. године када је била 97. тенисерка на планети.
