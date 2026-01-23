Ђоковић у идеалном термину

23.01.2026
08:42
Коментари:0
Организатори Аустралијан опена објавили су сатницу седмог дана турнира, па се зна када ће рекете укрстити Новак Ђоковић и Ботик ван де Зандсхулп.
Дуел Ђоковића и Ван де Зандсхулпа у трећем колу Аустралијан опена на програму је у суботу од 9 ујутру по српском времену.
То ће бити први меч вечерњег програма "Род Лејвер арене", у 19 часова по локалном времену.
Пре Србина и Холанђанина ће на "Лејверу" играти Каролина Плишкова и Мединсон Киз, односно Јаник Синер и Елиот Спицири, а програм ће затворити Наоми Осака и Медисон Инглис.
У суботу можемо да издвојимо и још неколико потенцијално фантастичних дуела.
На "Маргарет Корт арени" играју Шелтон и Вашеро, Швјонтек и Калинскаја и Чилић и Руд, док се на "Џон Кејну" састају Музети и Махач, Вавринка и Фриц и Рибакина и Валентова.
