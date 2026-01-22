Logo
Large banner

Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

Извор:

Б92

22.01.2026

20:08

Коментари:

0
Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"
Фото: Tanjug / AP / Tertius Pickard

Арина Сабаленка постала је заштитно лице бренда Гучи, а вијест о томе објавила је на свим друштвеним мрежама.

Тенисерка Арина Сабаленка постала је заштитно лице модног бренда Гучи и овим потезом је доказала да је краљица у сваком смислу те ријечи - како на терену, тако и у модном свијету.

Да је потписана сарадња између Арине и представништва Гучи бренда потврђује и промотивни видео који је објављен на друштвеним мрежама бренда и славне тенисерке.

Како се види, снимак приказује неустрашиву Арину у беж креацији са препознатљивим монограмом италијанске модне куће.

Најновија вијест

Свијет

Трамп поднио тужбу од 5 милијарди долара: Ударио на једну од најмоћнијих банака свијета

Хаљина је направљена од најфинијег сатена, а красе је и занимљиви перјани детаљи на рубовима који су цјелокупном стајлингу дали дозу софистицираности.

Креатори видеа имали су једну идеју - да у истом кадру представе Аринину моћ на терену и сву њену женственост ван њега. Том утиску су допринеле и црне салонке које важе за ултимативни женски модни детаљ.

"Добро дошла у Гучи породицу, Арина", поручили су представници бренда, након чега је услиедила лавина коментара.

Фанови славне тенисерке били су одушевљени призором, те јој је већина написала да је прелијепа.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Арина Сабаленка

Гучи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Наука и технологија

Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

1 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Све им иде од руке: Ова 2 знака заборављају на дугове у наредних годину дана!

1 ч

0
"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Сцена

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

1 ч

0
Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

Љубав и секс

Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

1 ч

0

Више из рубрике

Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића

Тенис

Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

10 ч

0
Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Тенис

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

10 ч

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Како сада изгледа Ђоковићев пут на Аустралијан опену

11 ч

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner