Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

Извор:
Б92
22.01.2026
20:08
Коментари:0
Арина Сабаленка постала је заштитно лице бренда Гучи, а вијест о томе објавила је на свим друштвеним мрежама.
Тенисерка Арина Сабаленка постала је заштитно лице модног бренда Гучи и овим потезом је доказала да је краљица у сваком смислу те ријечи - како на терену, тако и у модном свијету.
Да је потписана сарадња између Арине и представништва Гучи бренда потврђује и промотивни видео који је објављен на друштвеним мрежама бренда и славне тенисерке.
Како се види, снимак приказује неустрашиву Арину у беж креацији са препознатљивим монограмом италијанске модне куће.
Хаљина је направљена од најфинијег сатена, а красе је и занимљиви перјани детаљи на рубовима који су цјелокупном стајлингу дали дозу софистицираности.
Креатори видеа имали су једну идеју - да у истом кадру представе Аринину моћ на терену и сву њену женственост ван њега. Том утиску су допринеле и црне салонке које важе за ултимативни женски модни детаљ.
"Добро дошла у Гучи породицу, Арина", поручили су представници бренда, након чега је услиедила лавина коментара.
Фанови славне тенисерке били су одушевљени призором, те јој је већина написала да је прелијепа.
(б92)
