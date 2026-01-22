Logo
Трамп поднио тужбу од 5 милијарди долара: Ударио на једну од најмоћнијих банака свијета

Агенције

22.01.2026

20:04

Тек што је напустио Европу послије драматичног обраћања на Свјетском економском форуму у Давосу амерички предсједник Доналд Трамп је започео нови рат!

Кренуо је у обрачун са водећим америчким банкаром уз запањујућу тужбу, преноси Дејли Мејл.

Трамп је поднио тужбу вриједну 5 милијарди долара против "JPMorgan Chase". Предсједник оптужује финансијску институцију и њеног извршног директора Џејмија Димона да су му из политичких разлога угасили банкарске услуге.

Трампов адвокат Алехандро Брито поднио је тужбу државном суду на Флориди у Мајамију у име предсједника и његових угоститељских компанија.

У тужби се наводи да је 19. фебруара 2021. године банка "без упозорења или повода" обавијестила Трампа и његове ентитете да ће више банкарских рачуна које су посједовали и користили "бити затворено само два мјесеца касније, 19. априла 2021. године".

Брито је навео да је предсједник "увјерен да је једнострана одлука JPMorgan Chase донијета као резултат политичких и друштвених мотива, као и неоснованих, ‘wоке’ увјерења JPMorgan Chase да је потребно да се дистанцира од предсједника Трампа и његових конзервативних политичких ставова“.

У изјави поводом тужбе, портпарол JPMorgan Chase нагласио је да та институција "не затвара рачуне из политичких или вјерских разлога".

"Рачуне затварамо када они представљају правни или регулаторни ризик за компанију", појаснио је портпарол и додао:

"Жао нам је када то морамо да учинимо, али нас правила и регулаторна очекивања често приморавају на то"."Иако нам је жао што нас је предсједник Трамп тужио, сматрамо да тужба нема основа. Поштујемо право предсједника да нас тужи и наше право да се бранимо томе судови и служе".

У тужби се тврди да JPMorgan Chase тужиоцу није дао никакво "упозорење нити могућност да исправи ситуацију" прије него што је одлучио да затвори рачуне.

Према наводима из тужбе, Трамп је био клијент JPMorgan Chase деценијама и током година је преко њихове банке обавио трансакције у вриједности од стотина милиона долара.

Портпарол JPMorgan Chase рекао је да су од више администрација, укључујући и Трампову, тражили да „измјене правила и прописе који нас доводе у ситуацију“ да затварамо рачуне попут оних које су затворили предсједнику.

"Подржавамо напоре администрације да се спријечи злоупотреба банкарског сектора као оружја", додао је он.

Тагови:

Доналд Трамп

Трамп тужио ЈП Морган Чејс

Džej Pi Morgan Čejs

