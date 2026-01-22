Трамп: Ако лоши момци почну да пуцају...

Извор:
22.01.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да његова администрација води преговоре о споразуму који би Сједињеним Америчким Државама омогућио потпуни приступ Гренланду што је, како је навео, кључно за националну безбједност.
"Све долази преко Гренланда. Ако лоши момци почну да пуцају, долази преко Гренланда. То је прилично непроцјењиво. Невјероватно је. Знате, (бивши амерички предсједник) Роналд Реган је имао ту идеју давно, али ми у том тренутку нисмо имали никакву технологију. Концепт је био одличан, али није било технологије. Сада имамо невјероватну технологију", рекао је Трамп.
Он је објаснио да су САД и НАТО постигли "оквир будућег споразума" за приступ САД тој територији.
"На основу веома продуктивног састанка који сам имао са генералним секретаром НАТО-а, Марком Рутеом, формирали смо оквир будућег споразума у вези са Гренландом и, заправо, читавим арктичким регионом", изјавио је Трамп за америчке медије.
Трамп је рекао да ће споразум, ако буде финализован, "бити одличан за Сједињене Америчке Државе и све земље НАТО-а", додајући да га је споразум навео да обустави планиране тарифе.
"На основу овога, нећу уводити тарифе које су требало да ступе на снагу 1. фебруара", рекао је он.
Додао је да САД има најбољу опрему на свијету - "патриоте", "томахавке", "Ф-35".
"Та опрема је потребна другим земљама и нама. Али, производња траје предуго, морамо то да убрзамо", рекао је Трамп.
