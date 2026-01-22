Logo
Large banner

Трамп: Ако лоши момци почну да пуцају...

Извор:

Агенције

22.01.2026

16:11

Коментари:

1
Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да његова администрација води преговоре о споразуму који би Сједињеним Америчким Државама омогућио потпуни приступ Гренланду што је, како је навео, кључно за националну безбједност.

"Све долази преко Гренланда. Ако лоши момци почну да пуцају, долази преко Гренланда. То је прилично непроцјењиво. Невјероватно је. Знате, (бивши амерички предсједник) Роналд Реган је имао ту идеју давно, али ми у том тренутку нисмо имали никакву технологију. Концепт је био одличан, али није било технологије. Сада имамо невјероватну технологију", рекао је Трамп.

Он је објаснио да су САД и НАТО постигли "оквир будућег споразума" за приступ САД тој територији.

"На основу веома продуктивног састанка који сам имао са генералним секретаром НАТО-а, Марком Рутеом, формирали смо оквир будућег споразума у ​​вези са Гренландом и, заправо, читавим арктичким регионом", изјавио је Трамп за америчке медије.

Трамп је рекао да ће споразум, ако буде финализован, "бити одличан за Сједињене Америчке Државе и све земље НАТО-а", додајући да га је споразум навео да обустави планиране тарифе.

"На основу овога, нећу уводити тарифе које су требало да ступе на снагу 1. фебруара", рекао је он.

Додао је да САД има најбољу опрему на свијету - "патриоте", "томахавке", "Ф-35".

"Та опрема је потребна другим земљама и нама. Али, производња траје предуго, морамо то да убрзамо", рекао је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Гренланд Трамп

Доналд Трамп

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Сандро Силајџић депортован из САД-а

Регион

Дервенћанина депортовали након 30 година живота у САД, разлог бизаран

2 ч

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

3 ч

0
Владимир Зеленски, Давос

Свијет

Почео састанак Трампа и Зеленског у Давосу

4 ч

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

4 ч

9

Више из рубрике

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Свијет

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

2 ч

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Свијет

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

2 ч

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

3 ч

0
Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Свијет

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

01

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner