Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

22.01.2026
Изјаве француског предсједника Емануела Макрона о наводној дестабилизирајућој улози Русије представљају болесне фантазије и покушај да се покрију сопствене грешке, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
„Што се тиче оптужби да је Русија крива за дестабилизацију, како је он навео, не знам како је уопште могуће, послије свега што се сада десило у свијету, тако говорити. Ако је то раније била само болесна фантазија у вези с нашом земљом, онда је сада само болесна фантазија јер показује одсуство разумијевања онога што се дешава у свијету и реалистичног приступа у оценама процеса који су у току“, рекла је Захарова на брифингу за новинаре.
У првом реду су то покушаји да се покрију сопствене грешке, додала је она.
Коментаришући Макронову оцену у Давосу да се данас у свијету констатује удаљавање од међународног права и прелазак на свијет без правила, Захарова је, уз иронију, рекла да је француски предсједник прогледао захваљујући „чудесним“ наочарима.
Она је алудирала на то што Макрон посљедњих дана свуда, па и у Давосу, наступа с наочарима за сунце, образлажући то проблемима са очима.
