Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

22.01.2026
15:22
Коментари:0
Компанија Снеп, власник Снепчета, постигла је нагодбу у тужби везаној за зависност од друштвених мрежа, само неколико дана прије почетка значајног суђења у Лос Анђелесу.
Услови нагодбе нису објављени, а вијест су открили адвокати на рочишту у Вишем суду Калифорније, након чега је Снеп рекао за Би-Би-Си да су стране „задовољне што су успеле да ријеше ово питање споразумно“, извјештава Би -Би-Си .
Остали тужени у случају, Мета (власница Инстаграма), БајтДенс (власник ТикТока) и Алфабет (власник Јутјуба), нису постигли нагодбу. Тужитељка, деветнаестогодишња жена идентификована иницијалима КГМ, тврди да ју је алгоритамски дизајн платформе учинио зависном и негативно утицао на њено ментално здравље.
Пошто није постигнут споразум са осталим странама, суђење против преостале тројице оптужених се наставља, а почетак избора пороте заказан је за 27. јануар. Очекује се да ће извршни директор компаније Мета, Марк Закерберг, свједочити на суђењу, а до јучерашњег споразума, на листи свједока био је и извршни директор компаније Снеп, Еван Шпигел.
Мета, ТикТок и Алфабет нису одговорили на захтјеве Би-Би-Сија за коментар о нагодби. Снеп остаје оптужени у другим, обједињеним случајевима који се односе на зависност од друштвених медија. Ови пажљиво праћени случајеви могли би да доведу у питање правну теорију коју су компаније друштвених медија до сада користиле да би се заштитиле од одговорности.
Наука и технологија
Милиони људи добили исто упозорење од Инстаграма: Имате разлог за бригу!
Они дуго тврде да их Члан 230 Закона о пристојности у комуникацијама из 1996. године штити од одговорности за садржај који објављују треће стране на њиховим платформама. Међутим, тужиоци тврде да су платформе дизајниране на начин који кориснике чини зависним.
Они то раде кроз изборе који утичу на њихове алгоритме и обавјештења. Компаније друштвених медија су рекле да докази тужилаца нису довољни да докажу да су одговорни за штете попут депресије и поремећаја у исхрани.
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Хроника
3 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму