Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

22.01.2026

14:55

Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију
Фото: АТВ

Окружно тужилаштво у Бијељини затражило је притвор за лице чији су иницијали М.Х. које је осумњичено за кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, рекао је портпарол Тужилаштва Милан Маливојевић.

Приједлог за одређивање притвора поднесен је Основном суду у Бијељини.

Милорад Којић

БиХ

Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

Службеници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске ухапсили су у Бијељини лице чији су иницијали М.Х. из овог града које је осумњичено да је посредством друштвених мрежа врбовало дјецу и наводило их на израду садржаја дјечије порнографије.

Лице М.Х. је осумњичено и да је посјећивало интернет странице које су садржавале материјале са фотографијама дјечије порнографије, те преузимало фотографије и видео-снимке, након чега је користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију увозило и дистрибуирало тај садржај.

Претресом куће, стамбених објеката и покретних ствари које користи осумњичено лице пронађени су рачунари, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и остали предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.

Володимир Зеленски-22012026

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

Осумњичено лице су ухапсили службеници Управе МУП-а криминалистичке полиције у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Бијељина у оквиру акције "Систем", саопштено је из МУП-а Српске.

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

