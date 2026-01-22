Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

22.01.2026
Окружно тужилаштво у Бијељини затражило је притвор за лице чији су иницијали М.Х. које је осумњичено за кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, рекао је портпарол Тужилаштва Милан Маливојевић.
Приједлог за одређивање притвора поднесен је Основном суду у Бијељини.
Службеници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске ухапсили су у Бијељини лице чији су иницијали М.Х. из овог града које је осумњичено да је посредством друштвених мрежа врбовало дјецу и наводило их на израду садржаја дјечије порнографије.
Лице М.Х. је осумњичено и да је посјећивало интернет странице које су садржавале материјале са фотографијама дјечије порнографије, те преузимало фотографије и видео-снимке, након чега је користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију увозило и дистрибуирало тај садржај.
Претресом куће, стамбених објеката и покретних ствари које користи осумњичено лице пронађени су рачунари, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и остали предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Осумњичено лице су ухапсили службеници Управе МУП-а криминалистичке полиције у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Бијељина у оквиру акције "Систем", саопштено је из МУП-а Српске.
