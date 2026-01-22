Више повријеђених у тешкој несрећи

22.01.2026
12:59
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Брасини код Лознице, а према првим информацијама више особа је повређено.
На фотографији са лица места види се да је аутомобил који је учествовао у незгоди тотално уништен.
БиХ
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда
Задњи дио возила је смрскан.
(Курир)
БиХ
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму