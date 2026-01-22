Logo
Више повријеђених у тешкој несрећи

22.01.2026

12:59

Фото: Танјуг/АП

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у Брасини код Лознице, а према првим информацијама више особа је повређено.

На фотографији са лица места види се да је аутомобил који је учествовао у незгоди тотално уништен.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

Задњи дио возила је смрскан.

(Курир)

