Ухапшен отац који је злостављао своју дјецу: Распоређивао их по граду и тјерао на просјачење

Извор:

Курир

22.01.2026

10:55

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Смедереву, по налогу основног јавног тужиоца у Смедереву, ухапсили су Ш. М. (39) из Краљева, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело запуштање и злостављање малољетног лица.

- Сумња се да је Ш. М. приморавао своје троје дјеце на просјачење, тако што их је распоређивао по разним локацијама у граду и остављао их да просе, док је он сједио у паркираном аутомобилу, повремено их обилазио и узимао од њих новац који су им грађани давали - саопштено је данас из Полицијске управе Смедерево.

Експлозија у Дервенти

Хроника

Огласила се полиција о тешкој експлозији код Дервенте

По налогу основног јавног тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити приведен надлежном тужиоцу, док су дјецу преузели радници Центра за социјални рад у Смедереву.

хапшење

Prosjačenje

Smederevo

