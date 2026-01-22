Огласила се полиција о трагичној експлозији код Дервенте

"Полицијској станици Дервента је синоћ 22.01.2026. године, око 01,40 часова, пријављено да је дошло до пожара на помоћном објекту – гаражи и породичној кући власништво лица иницијала Р.М. са подручја града Дервенте", саопштили су из ПУ Добој.

Пожар је локализован од стране припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Дервента.

Увиђај врше полицијски службеници Полицијске управе Добој, а о свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

О свим даљим чињеницама и околностима овог догађаја јавност ће бити благовремено обавијештена након предузимања свих потребних мјера и радњи.