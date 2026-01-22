Logo
Огласила се полиција о трагичној експлозији код Дервенте

Извор:

АТВ

22.01.2026

10:52

Експлозија у Дервенти
Фото: Derventa Cafe

Полицијски службеници су након снажне експлозије код Дервенте у изгорјелом путничком возилу на мјесту возача пронашли људске остатке засад непознате особе, саопштено је из полиције.

"Полицијској станици Дервента је синоћ 22.01.2026. године, око 01,40 часова, пријављено да је дошло до пожара на помоћном објекту – гаражи и породичној кући власништво лица иницијала Р.М. са подручја града Дервенте", саопштили су из ПУ Добој.

Пожар је локализован од стране припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Дервента.

Експлозија

Хроника

Детаљи снажне експлозије у Дервенти: У изгорјелом аутомобилу пронађено тијело

Увиђај врше полицијски службеници Полицијске управе Добој, а о свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

О свим даљим чињеницама и околностима овог догађаја јавност ће бити благовремено обавијештена након предузимања свих потребних мјера и радњи.

Експлозија у Дервенти

Хроника

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

Експлозија

Дервента

