Огласила се полиција о трагичној експлозији код Дервенте

Извор:
АТВ
22.01.2026
10:52
Коментари:0
Полицијски службеници су након снажне експлозије код Дервенте у изгорјелом путничком возилу на мјесту возача пронашли људске остатке засад непознате особе, саопштено је из полиције.
"Полицијској станици Дервента је синоћ 22.01.2026. године, око 01,40 часова, пријављено да је дошло до пожара на помоћном објекту – гаражи и породичној кући власништво лица иницијала Р.М. са подручја града Дервенте", саопштили су из ПУ Добој.
Пожар је локализован од стране припадника Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Дервента.
Хроника
Детаљи снажне експлозије у Дервенти: У изгорјелом аутомобилу пронађено тијело
Увиђај врше полицијски службеници Полицијске управе Добој, а о свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
О свим даљим чињеницама и околностима овог догађаја јавност ће бити благовремено обавијештена након предузимања свих потребних мјера и радњи.
Хроника
Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму