Посјекли туђу шуму: Ухапшена двојица Челинчана

Аутор:Стеван Лулић
22.01.2026
10:48
Коментари:0
Челинчани Н.Т. и Б.С. ухапшени су јуче због сумње да су посјекли туђу шуму, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Наиме, власник шуме у мјесту Забрђе пријавио је да непознате особе врше бесправну сјечу његове шуме.
"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста којом приликом су затекли лица Н.Т. и Б.С. која су вршила бесправну сјечу шуме храста", истиче се у саопштењу.
На мјесту догађаја полиција је, заједно са радницима Шумског газдинства Врбања, извршила увиђај којом приликом је утврђено да је извршена бесправна сјеча 5,75 кубних метара стабала храста.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
