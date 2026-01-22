Logo
Посјекли туђу шуму: Ухапшена двојица Челинчана

Аутор:

Стеван Лулић

22.01.2026

10:48

Челинчани посјекли туђу шуму
Фото: Pexels/Photo by Andreas Berget

Челинчани Н.Т. и Б.С. ухапшени су јуче због сумње да су посјекли туђу шуму, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Наиме, власник шуме у мјесту Забрђе пријавио је да непознате особе врше бесправну сјечу његове шуме.

"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста којом приликом су затекли лица Н.Т. и Б.С. која су вршила бесправну сјечу шуме храста", истиче се у саопштењу.

На мјесту догађаја полиција је, заједно са радницима Шумског газдинства Врбања, извршила увиђај којом приликом је утврђено да је извршена бесправна сјеча 5,75 кубних метара стабала храста.

Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

