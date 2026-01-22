Logo
Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

22.01.2026

11:48

Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја
Фото: Unsplash

Из музеја Зилвер у граду Доесбургу, у покрајини Гелдерланд, у Холандији, током ноћи је украдена цијела колекција антиквитетног сребра, саопштио је данас музеј.

Вриједност украдених предмета процјењује се на десетине хиљада евра, преноси Омроеп Гелдерланд.

Музеј се налази у цркви Мартини у Доесбургу.

На ЛинкдИну музеј себе описује као најмањи музеј у највећој цркви у Доесбургу.

Према информацијама музеја, два мушкарца су у цркву ушла кроз улаз у торњу око 4.30 ујутру.

Присилно су отворили врата музеја полугом, разбили све изложбене витрине и украли цијелу колекцију сребра.

– Тренутно смо затворени. Готово да ништа није остало. Само је мало керамике, која је привремено била изложена, остало неокрњено – рекао је Ернст Боесвелд, предсједник музеја, за локалну телевизију.

Оснивач музеја Зилвер Доесбург Мартин де Клеијн, казао је то није само крађа сребра, већ и крађа прича, заната и историје.

– Предмети које смо деценијама пажљиво сакупљали нестали су преко ноћи. Ово погађа не само мене лично, већ и град Доесбург – истакао је он.

Колекција антиквитетног сребра потиче из више од 20 земаља. У њој су се налазили сребрни лончићи за сенф, кашике и предмети из индустрије путера, сирћета и дувана.

Међу украденим предметима је сребрни лончић за сенф са кашиком, посебно дизајниран за музеј.

Зилвермусеум крађу повезује са растом цијене сребра, која је у посљедњих неколико мјесеци нагло порасла због геополитичке ситуације.

Велика несигурност навела је инвеститоре да преусмјере новац у племените метале попут злата и сребра.

