Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

22.01.2026
11:48
Коментари:0
Из музеја Зилвер у граду Доесбургу, у покрајини Гелдерланд, у Холандији, током ноћи је украдена цијела колекција антиквитетног сребра, саопштио је данас музеј.
Вриједност украдених предмета процјењује се на десетине хиљада евра, преноси Омроеп Гелдерланд.
Музеј се налази у цркви Мартини у Доесбургу.
На ЛинкдИну музеј себе описује као најмањи музеј у највећој цркви у Доесбургу.
Према информацијама музеја, два мушкарца су у цркву ушла кроз улаз у торњу око 4.30 ујутру.
Присилно су отворили врата музеја полугом, разбили све изложбене витрине и украли цијелу колекцију сребра.
– Тренутно смо затворени. Готово да ништа није остало. Само је мало керамике, која је привремено била изложена, остало неокрњено – рекао је Ернст Боесвелд, предсједник музеја, за локалну телевизију.
Оснивач музеја Зилвер Доесбург Мартин де Клеијн, казао је то није само крађа сребра, већ и крађа прича, заната и историје.
– Предмети које смо деценијама пажљиво сакупљали нестали су преко ноћи. Ово погађа не само мене лично, већ и град Доесбург – истакао је он.
Колекција антиквитетног сребра потиче из више од 20 земаља. У њој су се налазили сребрни лончићи за сенф, кашике и предмети из индустрије путера, сирћета и дувана.
Међу украденим предметима је сребрни лончић за сенф са кашиком, посебно дизајниран за музеј.
Зилвермусеум крађу повезује са растом цијене сребра, која је у посљедњих неколико мјесеци нагло порасла због геополитичке ситуације.
Велика несигурност навела је инвеститоре да преусмјере новац у племените метале попут злата и сребра.
