Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

Б92

21.01.2026

18:22

Фото: Printscreen/Instagram

На путевима у Србији су се појавили такозвани "невидљиви", супер радари, који раде без присуства полиције и аутоматски шаљу казне за прекршаје.

Нови радари не мјере само просјечну брзину, већ бележе чак девет најчешћих прекршаја – међу њима су вожња без сигурносног појаса, коришћење мобилног телефона током вожње, пролазак кроз црвено свјетло, претицање преко пуне линије, непрописна брзина и проблеми са регистрацијом возила.

Гдје се налазе

Како су крајем прошле године најавили из МУП-а, нови системи ће бити постављени на најризичнијим дионицама, такозваним "црним тачкама".

Селвер Хрустић

БиХ

Бошњак Селвер Хрустић ратовао за Русију, заробљен у Украјини

План је да се крене са 36 најопаснијих локација, док укупно постоји 99 мјеста предвиђених за овакав вид надзора.

За сада је познато да се радари налазе на следећим локацијама:

  • Кљајићево (Бачки Соколац) – Кула (Бачка Топола), Сомбор
  • Панчево (Ковачица) – Алибунар (Пландиште), кроз насеље – Алибунар
  • Панчево (Ковачица) – Алибунар (Пландиште), ван насеља – Топола
  • Панчево (Ковачица) – Алибунар (Пландиште), кроз насеље – Лазаревац
  • Гајдобра – Челарево (Бачка Паланка)
  • Пожаревац (Ошљеро) – Салаковац (Мало Црниће)
  • Влашко Поље – Младеновац (Дубона)
  • Крагујевац (Дивостин) – Равни Гај
  • Сомбор (индустријска зона) – Српски Милетић
  • Граница АП Војводине (Панчево) – Панчево (Ковин)
  • Матарушка Бања – Ушће (Краљево)
  • Батајница (Угриновци) – петља Батајница (Земун)
  • Прељина – Мрчајевци (Чачак)
  • Петља Остружница – Умка (Чукарица)
  • Гранични прелаз Келебија – Суботица
  • Трбушани – Чачак (Љубић)
  • Паковраће (веза са А2) – Кратовска Стена (Чачак)
  • Петља Орловача – Рушањ (Рипањ)
  • Ариље – Прилике (Ивањица)
  • Шабац (Дреновац) – Мајур
  • Кањижа – Нови Кнежевац (Ђала)
  • Ниш – Сврљиг
  • Стублин – Уб (Обреновац)
  • Меленци – Зрењанин (правац ка Кикинди)
  • Ечка – Перлез (правац ка Тителу)
  • Причевић – Ваљево (Гола Глава)
  • Лазаревац (Ибарски пут) – Ћелије (Лајковац)
  • Минићево – Књажевац

Како изгледају "невидљиви" радари

Ријеч је о стационарним уређајима који су дискретни и "неупадљиви", често у форми црних стубова висине око два метра, са уграђеним камерама.

Слични системи већ се користе у земљама региона и показали су се ефикасним у смањењу броја саобраћајних незгода.

Како стижу казне

Умјесто класичне поште, уводи се електронско обавјештавање.

Возачима ће позив стизати директно у електронско сандуче, уз обавезу да се у законском року изјасне ко је управљао возилом или да преузму одговорност.

Циљ је да се смањи људски фактор и убрза процес кажњавања.

Права возача остају иста

Стручњаци истичу да аутоматизација не значи укидање права.

Грађани и даље имају право на саслушање пред прекршајним судијом, изношење доказа и жалбу, у складу са Законом о прекршајима.

(б92)

Коментари (0)
