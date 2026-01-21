Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

Извор:
На путевима у Србији су се појавили такозвани "невидљиви", супер радари, који раде без присуства полиције и аутоматски шаљу казне за прекршаје.
Нови радари не мјере само просјечну брзину, већ бележе чак девет најчешћих прекршаја – међу њима су вожња без сигурносног појаса, коришћење мобилног телефона током вожње, пролазак кроз црвено свјетло, претицање преко пуне линије, непрописна брзина и проблеми са регистрацијом возила.
Како су крајем прошле године најавили из МУП-а, нови системи ће бити постављени на најризичнијим дионицама, такозваним "црним тачкама".
БиХ
План је да се крене са 36 најопаснијих локација, док укупно постоји 99 мјеста предвиђених за овакав вид надзора.
За сада је познато да се радари налазе на следећим локацијама:
Ријеч је о стационарним уређајима који су дискретни и "неупадљиви", често у форми црних стубова висине око два метра, са уграђеним камерама.
Слични системи већ се користе у земљама региона и показали су се ефикасним у смањењу броја саобраћајних незгода.
Умјесто класичне поште, уводи се електронско обавјештавање.
Возачима ће позив стизати директно у електронско сандуче, уз обавезу да се у законском року изјасне ко је управљао возилом или да преузму одговорност.
Циљ је да се смањи људски фактор и убрза процес кажњавања.
Стручњаци истичу да аутоматизација не значи укидање права.
Грађани и даље имају право на саслушање пред прекршајним судијом, изношење доказа и жалбу, у складу са Законом о прекршајима.
(б92)
