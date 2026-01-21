Logo
Не насједајте на превару: На друштвеним мрежама се шири прича од које ћете заплакати, све је заправо обмана

Телеграф

21.01.2026

10:25

Превара на друштвеним мрежама
Фото: Instagram/Screenshot

Призор уплаканог мушкарца уз потресну причу шири се Србијом и удара на емпатију народа и крхкост нових родитеља, али услиједило је упозорење јер је откривена обмана!

Наиме, на Тиктоку је дијељен снимак о породици, тачније оцу, који је, наводно изгубио посао, али је ријешио да се не преда. Ова породица је, како наводе, ријешила да "сопственим рукама створи нову шансу за живот".

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ

Мноштво емоција и снага за борбом за породицу префригано су презентовани народу да би мотивисали грађане да куповином баш тог производа помогну породици и новорођенчету.

"Оставили су га без посла на дан кад сам се породила", наведено је, а драматични врхунац слиједи уз: "Није одустао, започели смо бизнис и креирали ову торбу за бебе заједно".

"Зашто је ово баш сада морало да се деси. Добили смо бебу, а он је добио отказ. Уложили смо посљедњи динар у овај бизнис", потресан је текст који прати видео снимак уплаканог оца и мајке која љуљушка бебу.

Ипак, у питању је ранац који је је итекако познат родитељима, доста практичан нарочито у првим мјесецима, али и ранац који се може наћи и за шест евра, док га преваранти продају за чак 80.

Ауто

Ауто-мото

Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне

Како упозорава Удружење потрошача "Ефектива", производи који се нуде нису резултат породичног рада, већ их купују на познатим сајтовима који се баве продајом, док се емотивни садржај користи као средство манипулације.

"Једна тужна прича, са срећним крајем. Супруг је остао без посла, али то их није депримирало. Креирали су торбу за бебе и започели бизнис. Али за мало. Торбу купе на Алибаби, па са тужном причом уваљују мајкама које на то падну", упозоравају из "Ефективе".

Напоменули су и да је слика уплаканог оца преузета са другог клипа на Тиктоку, у ком се отац заправо радује рођењу дјетета.

илу-сателит-21012026

Наука и технологија

Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години

У доба када су многе ствари доступне само на клик неопходно је схватити и прихватити да су и преваранти добили нове платформе за обмане, па је од есенцијалног значаја добро све проверити прије било какве куповине.

