Не насједајте на превару: На друштвеним мрежама се шири прича од које ћете заплакати, све је заправо обмана

Извор:
Телеграф
21.01.2026
10:25
Коментари:0
Призор уплаканог мушкарца уз потресну причу шири се Србијом и удара на емпатију народа и крхкост нових родитеља, али услиједило је упозорење јер је откривена обмана!
Наиме, на Тиктоку је дијељен снимак о породици, тачније оцу, који је, наводно изгубио посао, али је ријешио да се не преда. Ова породица је, како наводе, ријешила да "сопственим рукама створи нову шансу за живот".
Хроника
Ухапшени директори се сумњиче за штету од 36.000 КМ
Мноштво емоција и снага за борбом за породицу префригано су презентовани народу да би мотивисали грађане да куповином баш тог производа помогну породици и новорођенчету.
"Оставили су га без посла на дан кад сам се породила", наведено је, а драматични врхунац слиједи уз: "Није одустао, започели смо бизнис и креирали ову торбу за бебе заједно".
"Зашто је ово баш сада морало да се деси. Добили смо бебу, а он је добио отказ. Уложили смо посљедњи динар у овај бизнис", потресан је текст који прати видео снимак уплаканог оца и мајке која љуљушка бебу.
Ипак, у питању је ранац који је је итекако познат родитељима, доста практичан нарочито у првим мјесецима, али и ранац који се може наћи и за шест евра, док га преваранти продају за чак 80.
Ауто-мото
Ако вас "упецају" да носите ово током вожње слиједе драконске казне
Како упозорава Удружење потрошача "Ефектива", производи који се нуде нису резултат породичног рада, већ их купују на познатим сајтовима који се баве продајом, док се емотивни садржај користи као средство манипулације.
"Једна тужна прича, са срећним крајем. Супруг је остао без посла, али то их није депримирало. Креирали су торбу за бебе и започели бизнис. Али за мало. Торбу купе на Алибаби, па са тужном причом уваљују мајкама које на то падну", упозоравају из "Ефективе".
Напоменули су и да је слика уплаканог оца преузета са другог клипа на Тиктоку, у ком се отац заправо радује рођењу дјетета.
Наука и технологија
Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години
У доба када су многе ствари доступне само на клик неопходно је схватити и прихватити да су и преваранти добили нове платформе за обмане, па је од есенцијалног значаја добро све проверити прије било какве куповине.
Занимљивости
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Свијет
3 ч0
Бања Лука
3 ч1
Најновије
Најчитаније
12
55
12
50
12
44
12
43
12
40
Тренутно на програму