Алармантни подаци: За 24 часа 77 удеса, полиција издала хитно упозорење

Извор:
Телеграф
21.01.2026
08:32
Коментари:0
У Србији се током претходног дана догодило укупно 77 саобраћајних незгода, у којима су повријеђена 33 лица, саопштила је Управа саобраћајне полиције. Ови алармантни подаци стижу у тренутку када се ђаци враћају у школске клупе, због чега је упућен посебан апел свим учесницима у саобраћају.
Поводом почетка другог полугодишта, полиција подсјећа родитеље да је безбједност дјеце приоритет. Посебан акценат стављен је на кориштење дјечијих ауто-сједишта.
Кошарка
Никола Милутинов задобио потрес мозга
„Превоз дјеце у прописаним сједиштима није само законска обавеза, већ најважнија мјера заштите. Правилно изабрано и постављено сједиште значајно смањује ризик од фаталних повреда у случају незгоде“, наводе из Управе.
Један од кључних проблема који директно угрожава малишане јесте непрописно паркирање у зонама школа и вртића. Заустављање на пјешачким прелазима и блокирање тротоара драстично смањују видљивост дјеце, чиме се ризик од трагедије вишеструко повећава.
Свијет
Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску
Полиција позива возаче да:
Прилагоде брзину условима на путу;
Строго поштују саобраћајну сигнализацију;
Пазе на правила паркирања у близини образовних установа.
Из МУП-а најављују да саобраћајна полиција неће толерисати бахатост у близини школа. У наредним данима биће појачана контрола саобраћајних прописа како би се осигурала максимална заштита ученика.
Свијет
Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази
„Водимо рачуна о најмлађима, јер безбједно дјетињство почиње одговорним понашањем сваког од нас“, поручују из Управе саобраћајне полиције, уз жељу свим грађанима да остану безбједни у саобраћају.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму