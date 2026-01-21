Logo
Large banner

Алармантни подаци: За 24 часа 77 удеса, полиција издала хитно упозорење

Извор:

Телеграф

21.01.2026

08:32

Коментари:

0
Алармантни подаци: За 24 часа 77 удеса, полиција издала хитно упозорење
Фото: АТВ

У Србији се током претходног дана догодило укупно 77 саобраћајних незгода, у којима су повријеђена 33 лица, саопштила је Управа саобраћајне полиције. Ови алармантни подаци стижу у тренутку када се ђаци враћају у школске клупе, због чега је упућен посебан апел свим учесницима у саобраћају.

Безбједност дјеце на првом мјесту

Поводом почетка другог полугодишта, полиција подсјећа родитеље да је безбједност дјеце приоритет. Посебан акценат стављен је на кориштење дјечијих ауто-сједишта.

Никола Милутинов-21012026

Кошарка

Никола Милутинов задобио потрес мозга

„Превоз дјеце у прописаним сједиштима није само законска обавеза, већ најважнија мјера заштите. Правилно изабрано и постављено сједиште значајно смањује ризик од фаталних повреда у случају незгоде“, наводе из Управе.

Апел возачима: Не блокирајте тротоаре и пјешачке прелазе

Један од кључних проблема који директно угрожава малишане јесте непрописно паркирање у зонама школа и вртића. Заустављање на пјешачким прелазима и блокирање тротоара драстично смањују видљивост дјеце, чиме се ризик од трагедије вишеструко повећава.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

Полиција позива возаче да:

Прилагоде брзину условима на путу;

Строго поштују саобраћајну сигнализацију;

Пазе на правила паркирања у близини образовних установа.

Појачане контроле у наредном периоду

Из МУП-а најављују да саобраћајна полиција неће толерисати бахатост у близини школа. У наредним данима биће појачана контрола саобраћајних прописа како би се осигурала максимална заштита ученика.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази

„Водимо рачуна о најмлађима, јер безбједно дјетињство почиње одговорним понашањем сваког од нас“, поручују из Управе саобраћајне полиције, уз жељу свим грађанима да остану безбједни у саобраћају.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

udes

ugrožavanje bezbjednosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска богатија за 18 беба

Друштво

Српска богатија за 18 беба

1 ч

0
Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Свијет

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

1 ч

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Свијет

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

1 ч

0
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Савјети

Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

1 ч

0

Више из рубрике

Брат Немање Видића пронађен мртав

Србија

Брат Немање Видића пронађен мртав

11 ч

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Србија

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

22 ч

0
Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих

Србија

Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих

1 д

0
Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

Србија

Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner