Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

Извор:
Курир
20.01.2026
10:34
Коментари:0
Смрт Мирослава Мике Алексића отворила је низ правних питања. Суђење које се против њега водило због тешких оптужби за сексуално злостављање прекинуто је без пресуде, јер закон прописује да се кривични поступак обуставља смрћу окривљеног.
То, међутим, не значи крај свих правних могућности, посебно за оштећене. Др Радослав Радосављевић патолог и судски вјештак и Небојша Перовић, адвокат говорили су о овој теми за Редакцију:
- Када окривљени премине, не постоји могућност да се настави било какав поступак, како у кривичном, тако и у парничном поступку, с тим што парнични поступак могу да наслиједе насљедници, а кривични не. Мислим да се не може указивати на то да је неко крив, човјек је имао неизљечиву болест и не може присуствовати суђењима. Окривљени није признао кривицу. Суд утврђује да ли је неко у праву или није - истиче Перовић.
Регион
Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст
Радосављевић каже да су све болести усљед којих су суђења одлагана морале да се документују медицинском документацијом:
- Њу су дужни да приложе или бранилац или он сам суду. Суд на основу тога одлучује да ли је неко процесно способан за то. Ово је било веома специфично и осјетљиво суђење, везано је за многа свједочења, вјештачења и тако даље. Јавност која није стурчна покушава да да своје мишљење, а баш због тога што се ради о глумицама и људима који су присутни у јавном животу, културном и филмском. Цијели тај случај је изазвао велику пажњу - каже Радосављевић и додаје:
- Законитост мора да се поштује. Ово је специфично суђење, свако има право да да своје мишљење. Не зборавите да се под специфичним условима све одвијало, те дјевојке су такође биле и малољетне - рекао је гостујући на Курир телевизији.
Градови и општине
Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована
Перовић додаје да је овај предмет подлегао највећем притиску јавности, те да се Мика Алексић упокојио као невин човјек чија кривица није доказана, што се по њему, мора поштовати у јавности:
- Сматрам да се сви људи тога морају подржавати и не могу некога осудити без суда. Кривица није доказана, а претпоставка невиности није оборена. Нематеријална штета се не насљеђује и за ту исту штету се не може одговарати, односно неко неког не може тужити. Немогуће је више водити кривични поступак, окривљени је преминуо. Ми не можемо заузети страну, ово је изузетно осјетљиво.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму