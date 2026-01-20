Logo
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио пјешака

Аутор:

Стеван Лулић

20.01.2026

10:13

Коментари:

0
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио пјешака

Пјешак М.Д. са подручја Добоја погинуо је јуче, на Богојављење, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у близини овог града.

Несрећа се догодила око 11:30 сати у мјесту Буковица Велика када је пјешака ударио аутомобил мерцедес којим је управљао Г.О.

М.Д. је са тешким повредама превезен у болницу "Свети апостол Лука" гдје је, упркос напорима љекара, преминуо.

Увиђај на мјесту трагедије извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

Саобраћајна несрећа

Добој

