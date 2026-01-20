Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио пјешака

Аутор:Стеван Лулић
20.01.2026
10:13
Пјешак М.Д. са подручја Добоја погинуо је јуче, на Богојављење, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у близини овог града.
Несрећа се догодила око 11:30 сати у мјесту Буковица Велика када је пјешака ударио аутомобил мерцедес којим је управљао Г.О.
М.Д. је са тешким повредама превезен у болницу "Свети апостол Лука" гдје је, упркос напорима љекара, преминуо.
Увиђај на мјесту трагедије извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
