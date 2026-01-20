Logo
Бакићево тијело нађено допола у снијегу: Убицу нешто прекинуло у току скривања?

Извор:

Телеграф

20.01.2026

08:03

Коментари:

0
Фото: elconfidencial

Полиција од петка у 17 часова непрекидно трага за џелатима Живка Бакића (43).

Како Телеграф.рс сазнаје, тело је пронађено допола прекривено снијегом, што указује на то да је убица покушао да сакрије трагове, али га је нешто омело!

Hladnoca

Друштво

Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Мала Иванча и околина језера Трешња већ трећи дан су под потпуном опсадом полиције! Како Телеграф.рс сазнаје, јаке снаге МУП-а непрекидно чешљају терен у потрази за професионалним убицама који су у петак ликвидирали Живка Бакића , некадашњу фудбалску наду и вођу моћног нарко-картела.

Према информацијама до којих је дошао поменути портал, језив призор затечен је на шумском путу - убица је, по свему судећи, намјеравао да потпуно сакрије тијело како би добио на времену, али је из неког разлога у пола посла прекинут и приморан на хитно бјекство.

Решетали га, па му пуцали у чело

Први резултати обдукције леде крв у жилама и јасно указују на то да џелат ништа није препустио случају. Бакић је најприје покошен рафалом у предјелу груди и стомака. Док је беспомоћно лежао на снијегу, убица му је пришао и извршио језиву "овјеру" са два директна поготка у лобању.

policija hrvatska

Регион

Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

Кућа на адреси Пут за Малу Иванчу 65, гдје је Бакић служио казну кућног притвора, данас је сабласно празна и закључана, док мјештани у страху закључавају капије.

