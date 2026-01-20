Logo
Large banner

Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Извор:

АТВ

20.01.2026

07:57

Коментари:

0
Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

У погледу времена у наредном периоду, не очекујем ништа неуобичајено и атипично за јануар.

Уопштено, на прву д‌јелује као да контрирам свима уназад 14 дана, али, заиста, тренутно не видим нити један јасан и довољно снажан сигнал који нас гура у праву зиму, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог Недим Сладић.

"Иако, тренутно, хладна ваздушна маса влада изнад наших подручја, она се полако повлачи до средине седмице. С њом слаби и ваздушни притисак, па ће почетну ведрину – по котлинама и ријечним долинама маскирану често у ниску облачност – мијењати све доминантнији облаци, а према крају радне седмице и падавине", објавио је Сладић.

policija hrvatska

Регион

Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

Како је додао, котлине и ријечне долине ову транзицију готово да неће ни примијетити, с обзиром на једноличну сиву небеску масу.

"Са изузетком прва два дана ове радне седмице, већи дио треће декаде мјесеца температуре ваздуха су мало изнад уобичајених за ово доба године. Тако ће, већина дана имати вриједности температура ваздуха са позитивним предзнаком. О фебруару је, за сада, још рано било шта рећи", поручио је Сладић.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

2 ч

0
Поледица на мостовима и прилазима тунелима

Друштво

Поледица на мостовима и прилазима тунелима

3 ч

0
Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао

Свијет

Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

3 ч

0

Више из рубрике

Поледица на мостовима и прилазима тунелима

Друштво

Поледица на мостовима и прилазима тунелима

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

3 ч

0
Не допустите да вас сунце завара: Очекује нас хладан дан

Друштво

Не допустите да вас сунце завара: Очекује нас хладан дан

3 ч

0
Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Друштво

Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

37

На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

10

34

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

10

34

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

10

30

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

10

29

Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner