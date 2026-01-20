Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Извор:
У погледу времена у наредном периоду, не очекујем ништа неуобичајено и атипично за јануар.
Уопштено, на прву дјелује као да контрирам свима уназад 14 дана, али, заиста, тренутно не видим нити један јасан и довољно снажан сигнал који нас гура у праву зиму, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог Недим Сладић.
"Иако, тренутно, хладна ваздушна маса влада изнад наших подручја, она се полако повлачи до средине седмице. С њом слаби и ваздушни притисак, па ће почетну ведрину – по котлинама и ријечним долинама маскирану често у ниску облачност – мијењати све доминантнији облаци, а према крају радне седмице и падавине", објавио је Сладић.
Како је додао, котлине и ријечне долине ову транзицију готово да неће ни примијетити, с обзиром на једноличну сиву небеску масу.
"Са изузетком прва два дана ове радне седмице, већи дио треће декаде мјесеца температуре ваздуха су мало изнад уобичајених за ово доба године. Тако ће, већина дана имати вриједности температура ваздуха са позитивним предзнаком. О фебруару је, за сада, још рано било шта рећи", поручио је Сладић.
