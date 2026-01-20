Logo
Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао

Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао
Група људи резервисала је сто за девет особа у једном ресторану у Горњој Аустрији, али се због болести на вечери појавило само осам гостију. Након оброка, који је са напојницом износио око 300 евра, услиједило је непријатно изненађење – на рачуну је додатно наплаћено 20 евра за госта који се није појавио, уз ставку „No-show“.

Како наводе гости, ни конобар ни власник ресторана нису унапријед споменули да ће се таква накнада наплатити, што је изазвало велико незадовољство за столом.

"Свака празна столица је трошак"

Власник ресторана објаснио је за аустријске медије да свако резервисано мјесто представља трошак, јер се мора унапријед планирати и обезбиједити особље и намирнице. Како каже, од почетка године строго спроводи правило да се за неотказане доласке, уколико се гости не јаве најмање 24 сата раније, наплаћује између 15 и 20 евра по особи.

Према његовим ријечима, ова правила су јасно наведена на интернет-страници ресторана, у СМС потврди резервације, а наводно се помињу и приликом телефонског заказивања. Да су гости позвали вече прије или макар тог јутра, додатна накнада им, тврди, не би била наплаћена.

"Услови су постојали, али их нисмо пажљиво прочитали"

Један од гостију признао је да су услови отказивања заиста били наведени, али да поруку нико није детаљно прочитао. Ипак, сматра да је поступак ресторана био непоштен, јер је додатна ставка убачена на рачун без икаквог објашњења.

Аустријски медији наводе да се однос између гостију и угоститеља посљедњих година значајно промијенио – све је више оних који не поштују резервације, али истовремено истичу да је 20 евра висока казна и да је ситуација могла бити ријешена са више разумијевања и комуникације.

Шта каже закон?

Њемачко удружење за заштиту потрошача потврђује да су накнаде за недолазак дозвољене, али само ако су јасно и транспарентно договорене унапријед. Уколико гост није био на јасан начин обавијештен, таква наплата се често не може правно оправдати.

Угоститељи, с друге стране, упозоравају да је проблем све израженији, јер велики број резервација пропадне без икакве најаве, што им ствара финансијске губитке.

Овај случај показује сукоб интереса између угоститеља и гостију – док се ресторани позивају на своја правила и проблеме у послу, гости се осјећају изненађено и лоше третирано. У правном смислу, кључна је чињеница да ли су услови отказивања јасно комуницирани, док се гостима савјетује да пажљиво читају потврде резервација и на вријеме пријаве сваку промјену.

