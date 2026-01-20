Logo
Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

Фото: Unsplash

Трансплантација бубрега почев од 2026. године биће постаје бесплатна у оквиру полисе обавезног здравственог осигурања, најавио је Сергеј Готје, академик Руске академије наука, директор Националног медицинског истраживачког центра за трансплантологију и вјештачке органе "Шумаков" и главни специјалиста за трансплантацију у руском Министарству здравља.

"Од 2026. године, трансплантација бубрега је дио основног програма државних гаранција и укључена је у програм обавезног здравственог осигурања. Стога, регион који практикује трансплантацију бубрега и има одређени контингент пацијената којима је потребан овај третман више неће морати да ограничава своје трансплантације", рекао је Готје на конференцији за новинаре у Међународном мултимедијалном прес центру "Русија севодња".

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Не допустите да вас сунце завара: Очекује нас хладан дан

Како је подсетио, раније је трансплантација бубрега била дио државног мандата и била је прилично ограничена услуга у регионима.

Претходно је прес-служба руског Министарства здравља извијестила да је листа врста високотехнолошке медицинске његе која се пружа бесплатно у оквиру полисе обавезног здравственог осигурања проширена за 15 нових ставки, преноси РТ Балкан.

Коментари (0)
