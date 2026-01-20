Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

Извор:
РТ Балкан
20.01.2026
07:22
Трансплантација бубрега почев од 2026. године биће постаје бесплатна у оквиру полисе обавезног здравственог осигурања, најавио је Сергеј Готје, академик Руске академије наука, директор Националног медицинског истраживачког центра за трансплантологију и вјештачке органе "Шумаков" и главни специјалиста за трансплантацију у руском Министарству здравља.
"Од 2026. године, трансплантација бубрега је дио основног програма државних гаранција и укључена је у програм обавезног здравственог осигурања. Стога, регион који практикује трансплантацију бубрега и има одређени контингент пацијената којима је потребан овај третман више неће морати да ограничава своје трансплантације", рекао је Готје на конференцији за новинаре у Међународном мултимедијалном прес центру "Русија севодња".
Како је подсетио, раније је трансплантација бубрега била дио државног мандата и била је прилично ограничена услуга у регионима.
Претходно је прес-служба руског Министарства здравља извијестила да је листа врста високотехнолошке медицинске његе која се пружа бесплатно у оквиру полисе обавезног здравственог осигурања проширена за 15 нових ставки, преноси РТ Балкан.
