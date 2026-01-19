Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?

19.01.2026
Ехокардиографија са микромjехурићима, позната као балон-тест, једноставан је преглед који љекарима помаже да открију да ли у срцу постоји мали, скривени отвор кроз који крв може да пређе из десне у лијеву преткомору. Такав пролаз често не даје никакве симптоме, а може да утиче на циркулацију, ниво кисеоника или склоност ка формирању тромба.
Овај преглед се ради током ултразвука срца и даје информације које обичан УЗ некад не може да покаже. Љекари га препоручују у различитим ситуацијама: када пацијент има необјашњиво замарање, епизоде пада кисеоника, одређене аритмије, неке врсте мигрена, пролазне неуролошке симптоме или налазе који упућују на то да крв можда пролази "погрешним путем".
Балон тест функционише врло једноставно. Пацијент добија кратку инјекцију стерилног раствора са ситним мехурићима ваздуха. На екрану ултразвука мехурићи се јасно виде док улазе у десну преткомору, потом у десну комору и даље према плућима, гдје се нормално филтрирају.
Ако се током снимања мехурићи појаве и на лијевој страни срца, то указује на постојање малог тунела у преградном зиду између преткомора. Ријеч је о овалном отвору (ФО), структури која код сваког фетуса омогућава циркулацију, али би после рођења требало да се затвори. Код око четвртине популације остане трајно полуотворен, што се назива перзистентни овални отвор (ПФО).
Већина људи са ПФО-ом нема никакве сметње и никада не сазна да га има. Ипак, код одређених пацијената овај отвор може да буде клинички важан: утиче на проток крви, утиче на ниво кисеоника, може да погорша одређене главобоље или омогући да ситан тромб пређе на лијеву страну срца и направи проблем у циркулацији.
Код неких особа љекар може да препоручи и транскранијални доплер - ултразвук крвних судова мозга који показује да ли мехурићи из прегледа доспевају све до можданих артерија. То помаже да се процјени колико је шант између преткомора функционално значајан.
Ако се открије већи ПФО или ако пацијент има тегобе које могу да буду повезане са овим пролазом, кардиолог процењује да ли је потребно затварање отвора специјалном интервенцијом. У другим случајевима, довољна је терапија која смањује ризик од стварања тромбова и редован надзор.
Стручњаци са Харварда наглашавају да је балон тест безболан, брз и безбједан преглед који открива нешто што често деценијама остаје непримјећено, те га кардиолози сматрају важним дијелом савремене дијагностике, пише health.harvard.edu.
