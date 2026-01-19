Logo
Large banner

Снимљено створење које није виђено више од 100 година

Извор:

Агенције

19.01.2026

12:12

Коментари:

0
Куна Фишер
Фото: Инстаграм

Кливленд Метропаркс забиљежио је ријетку и историјску појаву у свијету дивљих животиња која је изазвала велико занимање међу научницима и конзерваторима.

На снимцима надзорних камера први пут након више од стотину година забиљежена је куна риболовац (фишер), сисар средње величине из породице куна.

Ријеч је о првом потврђеном виђењу ове врсте у округу Кујахога још од 19. вијека, пренијела је локална телевизија Фокс 8.

6623ecfb95246 Ватрогасци

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

"Ово је невјероватно узбудљиво“, поручили су из Кливленд Метропаркса у објави на Инстаграму, истичући како је ријеч о изузетно важном тренутку за природну историју регије, али и снажном доказу успјешности дугорочних напора у очувању природе.

Куна риболовац некада је била распрострањена у овом дијелу Охаја, но средином 19. вијека готово је у потпуности нестала због интензивног излова и губитка природних станишта.

Њен повратак данас се тумачи као јасан сигнал опоравка екосистема, али и резултат промишљеног управљања околином те обнове шумских подручја.

Камере за дивље животиње

Кључну улогу у овом открићу имале су камере за дивље животиње, које се све чешће користе као ефикасан алат за праћење популација, кретања животиња и општег стања природе.

vatrogascii

Србија

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Сваки забиљежени снимак, истичу стручњаци, придоноси бољем разумијевању начина на који се аутохтоне врсте враћају на своја некадашња станишта те пружа локалним заједницама вриједан увид у здравље екосистема који их окружују.

Значај оваквих технологија потврђују и примјери из других дијелова свијета.

Недавно су сличне камере забиљежиле ријетке призоре гризлија у канадском Јукону те леопарда у Националном парку Вест Кост у Јужној Африци.

Повратак врста попут куне риболовца, иначе, доноси користи које надилазе границе шуме. Здраве популације дивљих животиња кључне су за равнотежу екосистема, о којима зависе и људи, од чисте воде и зрака до стабилних извора хране.

Подијели:

Тагови:

Kuna

životinje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

1 ч

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Свијет

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

1 ч

0
Два момка трче по снијегу

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

1 ч

0

Више из рубрике

Мраз зима минус лист

Занимљивости

Вријеме на Богојављење показује каква ће бити цијела година

2 ч

0
Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

Занимљивости

Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

2 ч

0
Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

Занимљивости

Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

4 ч

0
Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

Занимљивости

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner