Снимљено створење које није виђено више од 100 година

Кливленд Метропаркс забиљежио је ријетку и историјску појаву у свијету дивљих животиња која је изазвала велико занимање међу научницима и конзерваторима.
На снимцима надзорних камера први пут након више од стотину година забиљежена је куна риболовац (фишер), сисар средње величине из породице куна.
Ријеч је о првом потврђеном виђењу ове врсте у округу Кујахога још од 19. вијека, пренијела је локална телевизија Фокс 8.
"Ово је невјероватно узбудљиво“, поручили су из Кливленд Метропаркса у објави на Инстаграму, истичући како је ријеч о изузетно важном тренутку за природну историју регије, али и снажном доказу успјешности дугорочних напора у очувању природе.
Куна риболовац некада је била распрострањена у овом дијелу Охаја, но средином 19. вијека готово је у потпуности нестала због интензивног излова и губитка природних станишта.
Њен повратак данас се тумачи као јасан сигнал опоравка екосистема, али и резултат промишљеног управљања околином те обнове шумских подручја.
Кључну улогу у овом открићу имале су камере за дивље животиње, које се све чешће користе као ефикасан алат за праћење популација, кретања животиња и општег стања природе.
Сваки забиљежени снимак, истичу стручњаци, придоноси бољем разумијевању начина на који се аутохтоне врсте враћају на своја некадашња станишта те пружа локалним заједницама вриједан увид у здравље екосистема који их окружују.
Значај оваквих технологија потврђују и примјери из других дијелова свијета.
Недавно су сличне камере забиљежиле ријетке призоре гризлија у канадском Јукону те леопарда у Националном парку Вест Кост у Јужној Африци.
Повратак врста попут куне риболовца, иначе, доноси користи које надилазе границе шуме. Здраве популације дивљих животиња кључне су за равнотежу екосистема, о којима зависе и људи, од чисте воде и зрака до стабилних извора хране.
