Вријеме на Богојављење показује каква ће бити цијела година

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Српска православна црква и вјерници данас прослављају Богојављење, један од осам највећих хришћанских празника, којим се обиљежава успомена на крштење Исуса Христа у ријеци Јордану.

Богојављење спада у ред непокретних празника и сваке године се слави 19. јануара. Према библијском предању, приликом крштења Исуса, које је обавио Јован Крститељ, Бог се први пут јавио у три лица: као Отац, Син и Свети Дух, чиме је озваничено хришћанство.

Велико водоосвећење

Главно обиљежје данашњег празника је велико водоосвећење. У свим храмовима врши се молитвени обред којим се вода освештава и добија статус светиње.

Богојављенска водица: Вјерује се да је ова вода нераспадљива и љековита. Вјерници је узимају у црквама, односе домовима и чувају током цијеле године. Користи се за кропљење просторија и пије се у посебним приликама ради здравља.

Поздрав: Од јутрос па до краја дана, вјерници се поздрављају искључиво ријечима „Бог се јави!“, уз отпоздрав „Ваистину се јави!“.

Пливање за Часни крст

Данас се широм градова и мјеста одржавају традиционалне трке за Часни крст.

Према правилима, пливачи се такмиче на стази дугој 33 метра, што представља број година Христовог земаљског живота.

Иако трка има побједника, она првенствено симболизује побједу духа над тијелом и спремност на жртву.

Народна вјеровања о временским приликама

Богојављење је у народу познато и као дан за „временску прогнозу“ за цијелу годину. Према народним метеоролошким запажањима:

Уколико је данашњи дан хладан и има мраза, вјерује се да ће година бити родна и берићетна.

Ведро вријеме, с друге стране, најављује сушну годину са мањком падавина.

Уколико данас пада киша, народно предање предвиђа годину са доста влаге и поплава.

Данашњим празником завршавају се такозвани „некрштени дани“, који почињу на Божић, а од сутрашњег дана, Сабора Светог Јована Крститеља, престају ограничења у погледу обављања вјенчања и крштења.

Богојављење

vjerovanje

обичаји

