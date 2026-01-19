Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

19.01.2026
11:05
Коментари:0
Фолк звијезда Лепа Брена без длаке на језику говорила је о страсти са Бобом Живојиновићем на почетку везе, али и изнијела јасан став о планирању породице који је многе изненадио.
Једна од највећих балканских звијезда, Лепа Брена, отворила је душу о свом приватном животу и изнијела до сада непознате детаље о својој интими, али и погледима на мајчинство.
Брена се присјетила почетка љубави са супругом Бобом Живојиновићем, откривши да је хемија између њих била невјероватно јака.
– Шест дана нисмо изашли из собе, био је само се** – признала је пјевачица у Воткасту описујући страст која их је везивала на самом почетку.
"Паметне жене планирају породицу"
Међутим, пјевачица је убрзо прешла на озбиљније теме, истичући важност планирања потомства, нарочито када су у питању жене које граде каријеру. Она сматра да трудноћа не смије бити ствар случајности.
– Паметне жене планирају породицу. Не можеш ти, забављаш се, он студира, ти студираш, издржавају вас мама и тата, а хоћете породицу. Треба да се испланира – рекла је Брена.
Она је потом додала:
– Не можеш да живиш к'о Алиса у земљи чуда и кажеш “јао, ја сам остала трудна”… Чекај. Ви сте дјеца о којима треба бринути до 18. године, али треба планирати кад ћеш родити то дијете – истакла је Брена оштро.
Пјевачица је навела сопствени примјер када је са супругом отишла на Свети Стефан, купила бродић и одлучила да је то прави тренутак за друго дијете.
– Били смо мјесец дана тамо, ја сам остала у другом стању и требало је већ да направимо план ако сам трудна, кад ћу да се породим, шта се дешава послије тога, кад почиње турнеја – објаснила је она, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Тренутно на програму