Драма на концерту Бијелог Дугмета: Музичар повриједио главу

Извор:
Курир
19.01.2026
09:15
Коментари:0
Концерт за дочек нове 2026. легендарне групе Бијело дугме у луксузном хотелу на Копаонику умало је могао да се заврши трагично, сазнаје "Курир".
Током наступа у најлуђој ноћи клавијатуриста групе Огњан Оги Радивојевић на бини је доживио незгоду у којој је повриједио главу, због чега је завршио с посекотинама и модрицама.
Свијет
Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона
Како преноси извор "Курира", ништа није указивало на то да ће у препуној сали хотела на Копаонику од опште еуфорије за секунд настати прави тајац и драма.
"Горан Бреговић и Бијело дугме заиста су направили сјајну атмосферу у најлуђој ноћи на Копу. Све је било крцато, тражила се карта више. Они су тад први пут заједно наступали на овој планини и сви су били више него расположени. Ипак, у једном тренутку настао је хаос и општи метеж на бини, због чега је наступ хитно прекинут. Током извођења једне пјесме Оги Радивојевић доживио је страшну незгоду у којој је озбиљно повриједио главу. Имао је доста среће јер је све могло да се заврши с много озбиљнијим посљедицама, па чак и трагично. Њему се у једном моменту замантало у глави и смрачило пред очима. Како је посегнуо за пешкиром да се обрише, он се саплео о каблове на бини и пао. Неколико секунди је тако непомично лежао. Музика је одмах престала, а шокирани Брега и остали су одмах притрчали да му помогну", прича саговорник, па наставља:
Здравље
Ово су симптоми болести од које је умро Мика Алексић
"Направљена је хитна пауза. Огија су одмах одвели у бекстејџ и ставили му лед испод ока. Сви су били за то да се одмах позове Хитна помоћ. Међутим, Радивојевић је то одбио и послије краће паузе, кад је мало дошао себи, као прави професионалац, он и остали су поново изашли на бину и наставили концерт као да се ништа није десило. Гостима у првим редовима ипак није било свеједно, па су неки од шока одмах отишли у своје собе и више се нису враћали. Вјерујте, то је толико изгледало драматично да је просто невјероватно да није имао теже повреде. Њима овај дочек сигурно неће остати у најљепшем сјећању".
Музичар се није јављао на позиве поменутог портала за коментар.
Најновије
Најчитаније
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Тренутно на програму