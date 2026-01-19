Милена и Ива су једине јавно иступиле, а ево колико девојака оптужило Мику

Извор:
Телеграф
19.01.2026
07:19
Коментари:0
Мирослав Мика Алексић умро је 18. јануара 2026. у Београду, послије дуге и тешке борке с опаком болешћу, у 73. години.
Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић с чим је и јавно иступила 16. јануара 2021. године.
Убрзо се оптужбама против њега придружила глумица Ива Илинчић, и три дјевојке чији идентитет није откривен.
Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такође квалификована у продуженом трајању.
Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу у јуну 2021. године за кривична дјела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам дјевојака, које су похађале његову школу глуме.
Република Српска
Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева
Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз електронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор.
Жртве које су показале изузетну храброст да свједоче о траумама које су преживјеле у школи глуме „Ствар срца“, биле су суочене са додатним понижењем кроз непријатна и исцрпљујућа питања Алексићевог адвоката.
Њихова сведочења открила су потресне детаље сексуалног насиља.
"Шест година сам била у школи Мике Алексића када ме је силовао. Имала сам 17 година. То се није догодило једном. Понављало се", рекла је тада Милена.
Инсистирала је на томе да "ово није само моја прича" и да "ово није моја ријеч против његове", већ је тврдила да је у питању систем злостављања дјевојчица који је Алексић темељно градио деценијама.
У школу Мике Алексића дјеца су се уписивала од пете или шесте, а најкасније са 13 година.
Милена Радуловић је дио групе постала са 11 година, а у групама је било од 25 до 30 полазника.
"Група је имала добре стране. Читали смо једну књигу недјељно, ишли у позориште, гледали филмове, били смо културна, добра дјеца. У групи се пропагирала религија, часови су почињали молитвом „Оче наш”, дјевојчице су долазиле у сукњама, дјечаци у ципелама, коса и нокти су морали бити уредни. Али увијек је било строго, сурово. Он је био веома строг, а сви су говорили: „Па, добро, он јесте суров, али такав је Мика, он има своје методе”. Постојала су јасна правила", испричала је тада Милена Радуловић.
Аудиције за пријем деце су биле масовне. Пријављивало се по неколико стотина малишана, у зависности од генерација, а Алексић је бирао седам-осам најдаровитијих.
Одмах по пријему, Мирослав би разговарао с родитељима, информисао их о цијени, часовима, кодексу облачења и наглашавао једну битну ствар: да је то први и посљедњи пут да се с њима виђа. Објашњавао је да и најмлађи полазници могу да се попну до другог спрата и сами донесу новац за школарину.
"Говорио је да су дјеца мали људи, а нама је пријало кад чујемо: "Ви сте самостални, ово је нешто само ваше." Поништавао је родитеље и њихову улогу, али тада нам то није дјеловало спорно", рекла је Милена.
Милена Радуловић тврдила да је из таквог свијета, строгог и устројеног, али ипак сигурног, преко ноћи прешла у пакао сексуалног злостављања када ју је, како каже, Мика Алексић први пут силовао почетком новембра 2012. године.
Имала је 17 година, а он 61.
"До тог тренутка нисам помислила да је такво нешто уопште могуће. Нисам га познавала таквог и у том периоду била сам убијеђена да сам једина и сама. Био је то шок. Слом! То је за мене била друга породица. Заиста", тврдила је Милена Радуловић.
"Мика је водио рачуна да се то (сексуално злостављање, прим. нов.) догоди у току часа, али у соби поред оне у којој су били остали ученици, или у периоду када се због пријемног на ФДУ интензивира рад. Није остављао простор да неко посумња да се ту дешава нешто толико ужасно", испричала је глумица 2021.
"Све је пажљиво испланирао. Користио је ситуацију што смо биле у шоку. Осим тога што вам се све то дешава, увијек је ту био и страшан осјећај да је ту, у близини, гомила друге дјеце", каже Милена Радуловић.
Рекла је и да "кад год би нека од девојака пружила вербални или физички отпор, наилазила је на употребу силе или игнорисање".
"Његова манипулација и иде ка томе да вам усади огроман осјећај одговорности, саучесништва, кривице. И, на крају, неки страх да ћете у томе остати сами. У тренутку тог чина ја нисам имала свијест о посљедицама, оне су долазиле касније. Било је то поништавање сваке врсте самопоуздања, сигурности", испричала је Милена Радуловић за Блиц 2021. године.
У Вишем суду у Београду 7. новембра 2025. је поново одложено суђење власнику школе глуме Мирославу Алексићу, оптуженом за силовање и сексуално узнемиравање неколико полазница те школе.
Суђење је одложено на неодређено, због изостанка оптуженог, чије здравствено стање се, како је рекао његов бранилац, погоршало. Бранилац оптуженог је навео да Алексић нема снаге да говори, због чега адвокати разговарају са његовом супругом, преноси Телеграф.
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
53
08
48
08
47
08
43
Тренутно на програму