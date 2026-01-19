Минић: Настављамо са радом, пред нама су јасни циљеви и обавезе

19.01.2026
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић захвалио је вечерас посланицима у Народној скупштини Српске за указано повјерење новоизабраној влади.
- Још један политички корак који је био неизбјежан приведен је крају у најкраћем могућем року. Од јутра настављамо с радом. Пред нама су јасни циљеви и обавезе - написао је Минић на Иксу након посебне сједнице Народне скупштине на којој је изабрана нова Влада.
Минић је изразио задовољство избором нове Владе, истакавши да је очувана стабилност институција.
- Успјели смо у изузетно кратком периоду показати снагу, одлучност и јасан циљ. Ово је маневар који је најбољи за институције Републике Српске - рекао је Минић на конференцији за новинаре у Народној скупштини након избора нове Владе.
Он је истакао да већ ујутро одржава први састанак са министрима у Влади.
- Уносимо још већу енергију и бићемо доступнији грађанима. Припремамо се за нових 100 дана рада и да покажемо да Република Српска има одговор на сваку ситуацију - истакао је Минић.
Он је рекао да је Република Српска још једном показала да институције функционишу.
- Влада Републике Српске од данас ради у пуном капацитету. Могу рећи да можемо бити поносни јер износимо овакво велике политичке процесе на начин на који то заслужују грађани Републике Српске - навео је Минић.
Он је истакао да је имао добру сарадњу са министрима који више нису дио Владе, те да ће поједини наставити свој рад у институцијама Републике Српске.
Минић је навео да је пред Владом много посла, истакавши да је задовољан на који начин се рјешавају проблеми у јавним предузећима, посебно у Шумама Републике Српске.
- Нисам задовољан ситуацијом у енергетском сектору и пред нама је много посла - закључио је Минић.
Захваљујем се народним посланицима на указаном повјерењу. Још један политички корак, који је био неизбјежан, приведен је крају у најкраћем могућем року. Од јутра настављамо с радом. Пред нама су јасни циљеви и обавезе. pic.twitter.com/rmpBr6Sdpu— Саво Минић (@minic_savo) January 18, 2026
