Минић: Настављамо са радом, пред нама су јасни циљеви и обавезе

19.01.2026

07:03

Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић захвалио је вечерас посланицима у Народној скупштини Српске за указано повјерење новоизабраној влади.

- Још један политички корак који је био неизбјежан приведен је крају у најкраћем могућем року. Од јутра настављамо с радом. Пред нама су јасни циљеви и обавезе - написао је Минић на Иксу након посебне сједнице Народне скупштине на којој је изабрана нова Влада.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Минићу и министрима избор на одговорне дужности

Минић је изразио задовољство избором нове Владе, истакавши да је очувана стабилност институција.

- Успјели смо у изузетно кратком периоду показати снагу, одлучност и јасан циљ. Ово је маневар који је најбољи за институције Републике Српске - рекао је Минић на конференцији за новинаре у Народној скупштини након избора нове Владе.

Он је истакао да већ ујутро одржава први састанак са министрима у Влади.

- Уносимо још већу енергију и бићемо доступнији грађанима. Припремамо се за нових 100 дана рада и да покажемо да Република Српска има одговор на сваку ситуацију - истакао је Минић.

Он је рекао да је Република Српска још једном показала да институције функционишу.

Влада Републике Српске-19012026

Република Српска

Изабрана нова Влада Републике Српске, премијер и министри положили заклетву

- Влада Републике Српске од данас ради у пуном капацитету. Могу рећи да можемо бити поносни јер износимо овакво велике политичке процесе на начин на који то заслужују грађани Републике Српске - навео је Минић.

Он је истакао да је имао добру сарадњу са министрима који више нису дио Владе, те да ће поједини наставити свој рад у институцијама Републике Српске.

Минић је навео да је пред Владом много посла, истакавши да је задовољан на који начин се рјешавају проблеми у јавним предузећима, посебно у Шумама Републике Српске.

- Нисам задовољан ситуацијом у енергетском сектору и пред нама је много посла - закључио је Минић.

