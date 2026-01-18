Logo
Цвијановић: Зашто опозиција не затражи да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке?

Извор:

АТВ

18.01.2026

22:09

Коментари:

1
Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да опозиција тражи да Влада Републике Српске поништи своје акте из претходних неколико мјесеци, наводно јер је "нелегална", а није затражила да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке јер ради са седам, умјесто девет судија као што је прописао Устав.

"Или, рецимо, зашто не траже да Влада Федерације БиХ поништи све своје акте јер је формирана неуставном манипулацијом Кристијана Шмита, који је суспендовао Устав ФБиХ да би формирао владу по свом укусу игноришући изборни резултат", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Коментари (1)
