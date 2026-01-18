Цвијановић: Зашто опозиција не затражи да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке?

Извор:
АТВ
18.01.2026
22:09
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да опозиција тражи да Влада Републике Српске поништи своје акте из претходних неколико мјесеци, наводно јер је "нелегална", а није затражила да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке јер ради са седам, умјесто девет судија као што је прописао Устав.
"Или, рецимо, зашто не траже да Влада Федерације БиХ поништи све своје акте јер је формирана неуставном манипулацијом Кристијана Шмита, који је суспендовао Устав ФБиХ да би формирао владу по свом укусу игноришући изборни резултат", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Опозиција тражи да Влада Републике Српске поништи своје акте из претходних неколико мјесеци, наводно јер је "нелегална". Али, рецимо, није затражила да Уставни суд БиХ поништи своје одлуке јер ради са 7, умјесто 9 судија као што је прописао Устав. Или, рецимо, зашто не траже да…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 18, 2026
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму