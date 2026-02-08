Велика излазност на поновљеним пријевременим изборима

Извор:
Забиљежена је велика излазност на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица.
Како су навели из Централне изборне комисије БиХ, на 136 бирачких мјеста до 15:00 сати гласало је 32.427 или 38,39 одсто бирача.
Локалне комисије урадиле су пресјек стања у 15:00 сати, а на бирачким мјестима у Добоју гласало је 46 одсто грађана уписаних у бирачки списак. У Добоју се избори понављају на 31 бирачком мјесту, а право гласа има 17.562 бирача.
У 15:00 сати у Зворнику излазност је била 28,91 одсто што је за два одсто већа излазност него 23. новембра.
У Станарима је до 15:00 сати гласало 60 одсто грађана уписаних у бирачки списак. Избори се понављају на једном бирачком мјесту у Станарима на којем право гласа има 220 бирача.
У Приједору је до 15:00 сати на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 599 грађана или 40,97 одсто уписаних у бирачки списак.
На бирачком мјесту у селу Биоград у општини Невесиње гласало је 45,90 одсто грађана уписаних у бирачки списак. На бирачком мјесту Средњошколски центар један у Власеници гласао је 191 бирач, односно 41,16 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак.
На бирачком мјесту у билећком селу Врањска гласало је 48,78 одсто бирача, преноси Срна.
На 13 бирачких мјеста у општини Братунац гласало је 2.419 бирача или 36,80 одсто уписаних у бирачки списак. На бирачком мјесту Шарговац у Бањалуци гласала су 164 бирача од укупно 539, што је око 30 одсто уписаних у бирачки списак.
